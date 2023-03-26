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Президент ознайомився з перебігом ліквідації наслідків російського удару по Запоріжжю 22 березня

Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський оглянув будинки в Запоріжжі, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів із реактивної системи залпового вогню 22 березня поточного року.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко й начальник Головного управління Національної поліції в області Артем Кисько доповіли Президентові про обставини ворожої терористичної атаки та ліквідацію наслідків.

В результаті влучання боєприпасу в один із дев'ятиповерхових житлових будинків було пошкоджено тримальні конструкції одного з під'їздів. Обвалу конструкцій верхніх поверхів цієї частини будівлі не сталося, але залишається велика ймовірність цього. Тому необхідний демонтаж цієї частини будівлі з використанням спеціальної техніки.

Постраждалим мешканцям було надано необхідну медичну допомогу. На місці розгорнули мобільний госпіталь.

Було забезпечено тимчасове житло тим, хто цього потребує. Адже у двох найбільш пошкоджених будинках десятки квартир непридатні для проживання.

На місці трагедії розгорнуто пункти підтримки та мобільний ЦНАП, де люди можуть отримати всі необхідні консультації та оформити матеріальну допомогу.

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Робоча поїздка Президента України до Запорізької області

27 березня 2023 року - 16:01
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