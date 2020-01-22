Президент ознайомився з перебігом ремонту Бориспільської лікарні, який має завершитися 1 липня

Президент України Володимир Зеленський відвідав Бориспільську багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування в Київській області, де з минулого року за дорученням Глави держави тривають ремонті роботи. Ремонт медичного закладу має бути завершений до 1 липня.

Глава держави перевірив перебіг капітального ремонту частини приміщень лікарні. Зокрема пологового та інфекційного відділень, а також оглянув уже відновлене дитяче відділення.

Директор КНП «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», головний лікар Олександр Щур зазначив, що після ремонту умови обслуговування пацієнтів будуть значно поліпшені. Незабаром у оновлених кабінетах запрацюють ендоскопія, бронхоскопія, ЕКГ та УЗД, які нині проводяться в непристосованих приміщеннях.

Також Володимир Зеленський перевірив, як діє державна програма «Доступні ліки». Олександр Щур зазначив, що в аптечному пункті на території лікарні пацієнти мають змогу отримати препарати зі знижками та безкоштовний інсулін.

Президенту також продемонстрували проект реконструкції інфекційного відділення. За словами голови Київської обласної державної адміністрації Олексія Чернишова, кошти на ремонт виділено з місцевих бюджетів.

Також триває ремонт пологового відділення, де буде проведено масштабні роботи. Замінюється все інженерне обладнання, водопровід, системи опалення та енергопостачання. Запуск цього відділення планують до 1 грудня поточного року.

Під час спілкування зі ЗМІ після огляду ремонтних робіт Володимир Зеленський наголосив, що Бориспільська лікарня має бути приведена у належний стан.

«Ми приїхали, і почала будуватися лікарня. Має бути результат», – зазначив Глава держави.

«У липні ми домовилися, що ця лікарня буде здана за рік. Першу частину буде здано в березні, другу – у червні, третю – в липні. І залишиться пологове відділення, яке буде побудоване до кінця року», – додав Президент.

Глава держави повідомив, що перевірятиме виконання плану.

Володимир Зеленський також висловив сподівання, що люди, які користуються послугами лікарні в Борисполі, бачать поступові зміни умов.

Нагадаємо, у липні 2019 року Глава держави оглянув Бориспільську лікарню через наявність у її роботі та санітарному стані низки порушень. Багато приміщень перебували без ремонту, а в найгіршому стані було терапевтичне відділення та харчовий блок. Крім того, у відділеннях бракувало місць.