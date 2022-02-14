Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України щодо єдності українського суспільства
Звернення Президента України щодо єдності українського суспільства

14 лютого 2022 року - 20:54

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент ознайомився з порядком несення служби Морською охороною ДПСУ в акваторії Азовського моря

17 лютого 2022 року - 12:28

Україну хочуть бачити в НАТО, але не всі члени Альянсу – Володимир Зеленський

17 лютого 2022 року - 11:57

Ігор Жовква обговорив актуальну безпекову ситуацію та європейську інтеграцію України з радником Прем’єр-міністра Фінляндії

17 лютого 2022 року - 10:58

У День єднання ми відчуваємо потужну підтримку з боку Європейського парламенту та Євросоюзу загалом – Ігор Жовква 

16 лютого 2022 року - 22:30

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Глави держави на Донбас
Робоча поїздка Глави держави на Донбас

16 лютого 2022 року - 18:32

Перейти до всіх галерей

Президент ознайомився з порядком несення служби Морською охороною ДПСУ в акваторії Азовського моря

17 лютого 2022 року - 12:28

Президент ознайомився з порядком несення служби Морською охороною ДПСУ в акваторії Азовського моря

Перебуваючи з робочою поїздкою в Донецькій області, Президент України Володимир Зеленський ознайомився з порядком несення служби Морською охороною Державної прикордонної служби в акваторії Азовського моря.

Глава держави вийшов у море на борту пошуково-рятувального судна «Капітан Чусов». Володимир Зеленський заслухав інформацію щодо виконання завдань підрозділами Морської охорони в українській частині вод Азовського моря.

Під час переходу акваторією судно «Капітан Чусов» наблизилося до суден, які несуть бойове чергування, – корабля Морської охорони Державної прикордонної служби «Донбас» і малого броньованого катера Військово-Морських сил ЗСУ «Лубни».

Коли їхній особовий склад вишикувався на верхній палубі, Президент привітав військовослужбовців і подякував їм за службу.

Начальник регіонального управління Морської охорони ДПСУ Олег Костур на згадку вручив Главі держави сувенір – пам’ятний знак Морської охорони.

ф

Робоча поїздка Глави держави на Донбас

16 лютого 2022 року - 18:32
У Маріуполі Президент Володимир Зеленський провів зустріч із військовослужбовцями та правоохоронцями, які захищають суверенітет і територіальну цілісність України, 16 лютого 2022 року.
Версія для друку