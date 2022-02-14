Президент ознайомився з порядком несення служби Морською охороною ДПСУ в акваторії Азовського моря

Перебуваючи з робочою поїздкою в Донецькій області, Президент України Володимир Зеленський ознайомився з порядком несення служби Морською охороною Державної прикордонної служби в акваторії Азовського моря.

Глава держави вийшов у море на борту пошуково-рятувального судна «Капітан Чусов». Володимир Зеленський заслухав інформацію щодо виконання завдань підрозділами Морської охорони в українській частині вод Азовського моря.

Під час переходу акваторією судно «Капітан Чусов» наблизилося до суден, які несуть бойове чергування, – корабля Морської охорони Державної прикордонної служби «Донбас» і малого броньованого катера Військово-Морських сил ЗСУ «Лубни».

Коли їхній особовий склад вишикувався на верхній палубі, Президент привітав військовослужбовців і подякував їм за службу.

Начальник регіонального управління Морської охорони ДПСУ Олег Костур на згадку вручив Главі держави сувенір – пам’ятний знак Морської охорони.