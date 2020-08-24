Президент ознайомився з проектами, які реалізуються у Львівській області в межах програми «Велике будівництво»

Під час робочої поїздки на Львівщину Президент України Володимир Зеленський оглянув завершення реконструкції дошкільного навчального закладу в селі Зимна Вода, який добудовують у межах Національної програми «Велике будівництво».

Як розповів Володимиру Зеленському голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький, спорудження садочка фінансувалося з державного (26 млн грн), обласного (близько 3 млн грн) та місцевого бюджету (близько 20 млн грн).

«Це один з яскравих прикладів співпраці місцевої громади та держави. Тому що основні кошти, які надходили, це були гроші з Державного фонду регіонального розвитку, а також кошти місцевої громади», – сказав голова Львівської ОДА.

Об'єкт уже введений в експлуатацію. Дошкільний заклад розрахований на 160 дітей і забезпечує 42 нових робочих місця.

Президент оглянув кімнату старшої групи, ресурсну кімнату, актову та спортивну зали, кухню.

Главі держави розповіли, що садочок має кімнату психологічного розвантаження, де вихованці зможуть спілкуватися з психологами, ігрові кімнати, дитячі майданчики тощо.

Садочок запрацює з 1 жовтня цього року. Він повністю закриє потребу в районі.

Всього на Львівщині будується п'ять дитячих садочків, добудовується п'ять шкіл і ще одна зводиться з нуля. Також буде створено дев'ять приймальних відділень та реконструйовано п'ять спортивних об’єктів. Один з них – стадіон «Скіф» – зможе приймати змагання рівня молодіжного чемпіонату Європи.

Крім того, Володимиру Зеленському доповіли, що в межах програми «Велике будівництво» в області заплановане спорудження та реконструкція 242,8 км доріг державного значення та 74,8 км – місцевого значення.

За словами голови Львівської ОДА, одним з яскравих прикладів є реконструкція дороги до смт Східниця.

«Це показує, як можна, вкладаючи кошти, будувати регіон. Завдяки цій дорозі є розвиток туризму в цілому регіону. Це величезна додана вартість», – зазначив Максим Козицький.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що Верховна Рада ухвалила законопроект, який дасть змогу виділити додатково 30 млн грн на ремонт мостового переходу біля Східниці.

Крім того, завершено ремонт ділянки дороги Львів – Пустомити – Меденичі, завдяки чому буде значно полегшено транспортне сполученням між Львовом та Дрогобичем.

Максим Козицький наголосив, що цього року Львівщина отримала рекордну кількість коштів на ремонт доріг – 5 млрд грн.

«Ми займаємося регіональним розвитком. Ми намагаємося не концентрувати кошти під один район, а розподіляти їх по територіях так, щоб людям було на Львівщині комфортно всюди», – зауважив Максим Козицький.

«Кожен такий об’єкт, кожне будівництво – це наші кроки до стану просто нормальності для України. Ще кілька років тому й подумати було важко, що проблеми з інфраструктурою в нашій державі колись можуть закінчитись. Ось ми їх і закінчуємо», – зазначив Глава держави.