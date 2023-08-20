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Президент ознайомився з програмою підготовки українських льотчиків на F-16 на базі ВПС Данії

20 серпня 2023 року - 19:38

Президент ознайомився з програмою підготовки українських льотчиків на F-16 на базі ВПС Данії

У межах робочого візиту до Королівства Данія Президент України Володимир Зеленський відвідав авіабазу Королівських військово-повітряних сил Fighter Wing Skrydstrup Данії.

У супроводі Прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен і командування Королівських ВПС Глава держави ознайомився з технічними особливостями винищувачів F-16 Fighting Falcon та програмою підготовки українських пілотів на цих літаках.

Він поспілкувався з українськими льотчиками, які проходять навчання із застосування літаків F-16 для захисту українського неба.
«Вітаю вас, шановні панове офіцери й солдати, пілоти та інженери. Ви – майбутнє безпеки нашого неба. Маю честь сьогодні бути тут на запрошення Прем’єр-міністра Данії. Хочу подякувати Метте та її команді, усьому данському народу. Це справді історичний крок від дружньої Данії, що наші пілоти навчаються на F-16», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що знає про велику мотивацію українських льотчиків та інженерів швидко й ефективно опанувати нову техніку.

«Я бажаю вам гарного навчання і якнайшвидше на нових крилах повертатися додому, щоб захищати нашу державу, її суверенітет і територіальну цілісність. Захищати наших людей і наші домівки. Впевнений у кожному з вас», – сказав він.

Володимир Зеленський також вручив українським військовим державні нагороди. Президент наголосив, що вся Україна пишається своїми захисниками, і побажав їм успіху.

Під час відвідання бази Глава держави оглянув винищувачі F-16, ознайомився з їхніми можливостями та особливостями експлуатації.
 

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Робочий візит Президента України до Королівства Данія

20 серпня 2023 року - 20:23
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