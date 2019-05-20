Президент ознайомився з роботою підрозділів морської охорони Прикордонної служби та ДСНС в Азовському морі

Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.

На палубі судна «Капітан Чусов» Глава держави подивився показові заняття морських підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, саперів, водолазів підводного розмінування. Підрозділи відпрацювали навчання з затримання судна-порушника із застосовуванням вертольота Нацгвардії, кораблів морської охорони.

Також підрозділи здійснили безпарашутне десантування в Азовське море.

Крім того, Глава держави оглянув катери ДСНС та загону морської охорони.

Володимир Зеленський ознайомився зі зразками техніки та форми одягу для підрозділів морської охорони спеціального призначення.