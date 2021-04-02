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Звернення Президента Володимира Зеленського щодо рішень РНБО, ситуації на Донбасі та підтримки України з боку США
Звернення Президента Володимира Зеленського щодо рішень РНБО, ситуації на Донбасі та підтримки України з боку США

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Офіційний візит Президента України до Держави Катар
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Президент перебуває з робочою поїздкою на Донбасі

8 квітня 2021 року - 11:05

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас.

Глава держави відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушується режим всеосяжного та сталого припинення вогню і де внаслідок ворожих обстрілів загинули та були поранені українські захисники. Володимир Зеленський їде на Донбас як Верховний Головнокомандувач, щоб поспілкуватися з військовими та підтримати бойовий дух захисників.

Президент зустрінеться з українськими військовими, які несуть службу на передовій.

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