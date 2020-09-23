Президент передав непрофільний актив ДУС – Житомирський лікеро-горілчаний завод в управління ФДМУ для подальшої приватизації

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 412/2020 «Деякі питання оптимізації переліку об’єктів державної власності, що забезпечують діяльність Президента України», яким передав державне підприємство «Житомирський лікеро-горілчаний завод» в управління Фонду державного майна України для подальшої приватизації підприємства.

Як зазначається в документі, такий крок здійснено з метою оптимізації переліку об’єктів державної власності, які перебувають в управлінні Державного управління справами, однак не використовуються для забезпечення діяльності Президента України.

Оскільки Житомирський лікеро-горілчаний завод є таким об’єктом, Глава держави підтримав пропозицію ДУС про його передачу в управління Фонду державного майна України для подальшої приватизації.

Очікується, що результатом реалізації цього кроку буде збільшення надходжень до Державного бюджету України.