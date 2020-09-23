Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2020 року - 22:48

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент передав непрофільний актив ДУС – Житомирський лікеро-горілчаний завод в управління ФДМУ для подальшої приватизації

29 вересня 2020 року - 14:04

З нагоди 79-х роковин трагедії Бабиного Яру у присутності Президента український уряд та Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю

29 вересня 2020 року - 13:38

Президент підписав закон щодо зменшення строку оприлюднення проектів нормативно-правових актів і рішень органів місцевого самоврядування

29 вересня 2020 року - 10:43

Сьогодні незмінний курс у Європу ще актуальніший для України, ніж раніше – Президент

29 вересня 2020 року - 10:00

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України у церемонії вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру
Участь Президента України у церемонії вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру

29 вересня 2020 року - 13:06

Перейти до всіх галерей

Президент передав непрофільний актив ДУС – Житомирський лікеро-горілчаний завод в управління ФДМУ для подальшої приватизації

29 вересня 2020 року - 14:04

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 412/2020 «Деякі питання оптимізації переліку об’єктів державної власності, що забезпечують діяльність Президента України», яким передав державне підприємство «Житомирський лікеро-горілчаний завод» в управління Фонду державного майна України для подальшої приватизації підприємства.

Як зазначається в документі, такий крок здійснено з метою оптимізації переліку об’єктів державної власності, які перебувають в управлінні Державного управління справами, однак не використовуються для забезпечення діяльності Президента України.

Оскільки Житомирський лікеро-горілчаний завод є таким об’єктом, Глава держави підтримав пропозицію ДУС про його передачу в управління Фонду державного майна України для подальшої приватизації.

Очікується, що результатом реалізації цього кроку буде збільшення надходжень до Державного бюджету України.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №412/2020

Деякі питання оптимізації переліку об’єктів державної власності, що забезпечують діяльність Президента України
Версія для друку