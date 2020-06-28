Президент передав рідним загиблих Героїв України Ганни Бортюк і Сергія Шатохіна ордени «Золота Зірка» та вручив нагороди з нагоди Дня ВМС

Президент України Володимир Зеленський передав ордени «Золота Зірка» рідним загиблих Героїв України – викладача вищої математики та інформаційних дисциплін державного вищого навчального закладу «Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу» Ганни Бортюк і командира відділення державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області, прапорщика служби цивільного захисту Сергія Шатохіна.

Нагороду Ганни Бортюк отримав її чоловік Микола, а нагороду Сергія Шатохіна – дружина Героя Людмила.

25 січня 2020 року Глава держави підписав указ про присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Ганні Бортюк і Сергію Шатохіну (посмертно). Вони удостоєні високої нагороди за героїзм і самопожертву, виявлені при рятуванні людей під час пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, яка сталася 4 грудня 2019 року.

Також ﻿Президент вручив державні нагороди з нагоди Дня Військово-Морських сил України.

Зокрема, орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено старшого мічмана Андрія Марчука та старшину Володимира Сорочана.

Медаллю «За військову службу Україні» нагороджені капітан Сергій Волинський, капітан Ярослав Волянський, капітан ІІ рангу Олексій Корецький та лейтенант Роман Сухина.

Медаллю «Захиснику Вітчизни» нагороджені старшина Андрій Вакуленко та капітан І рангу Роман Кодимський.

«Сьогодні ми нагороджуємо орденами та медалями найкращих з українських військових моряків. А крім цього, відзначаємо званням Герой України та орденом «Золота Зірка», на превеликий жаль – посмертно, за відвагу в порятунку людей під час пожежі в Одеському коледжі», – сказав Володимир Зеленський.