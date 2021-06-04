Президент передав спортсменам-олімпійцям український прапор, який підписали захисники України

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві зі спортсменами, які представлятимуть Україну на 32-х літніх Олімпійських іграх, передав їм прапор України, підписаний військовими, що в різні роки захищали нашу країну на фронті.

Український прапор розміром 240х150 см зберігався в Костянтинівці Донецької області у Свято-Стрітенському храмі поруч з іконою Святої Варвари (захисниці всіх військових).

Починаючи з 2014-го цей стяг підписали бійці, які в різні роки воювали проти агресора на сході України. Зокрема тут є підпис захисника України, відомого за позивним «Філін», який пішов на війну добровольцем, сформував батальйон «Донбас» у складі Національної гвардії України та в подальшому вже у складі Збройних Сил України успішно виконав 29 бойових завдань. Його нагороджено орденами Богдана Хмельницького ІІ, ІІІ ступеня та іменною вогнепальною зброєю. Є підписи «Монгола» та «Боцмана», яких посмертно нагороджено орденами «За мужність» за героїзм, виявлений у боях за Іловайськ та Мар’їнку відповідно. Підписав прапор і боєць «Сава» – росіянин, який пішов захищати Україну як доброволець, згодом нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Зараз очікує на отримання українського громадянства. Крім того, є підписи старшого лейтенанта з позивним «Масяня», яка пішла на війну добровольцем у 2014 році та нагороджена орденом «За мужність» ІІІ ступеня, а також Гайдука – донеччанина, який у квітні 2014 року пішов на фронт добровольцем, кавалер орденів «За мужність» ІІ, ІІІ ступеня, також нагороджений іменною зброєю. Крім того, синьо-жовтий стяг підписали бійці «Череп», «Беня», «Валеріч», «Ахмет», «Lex», «Фагот» та інші.

На полотнищі прапора також написано «Слава Україні!» та намальовані обриси мапи України в межах її міжнародно визнаних кордонів. За словами військових, цей малюнок з’явився нещодавно, після того як на футболках національної збірної України з футболу до Євро-2020 була розміщена карта України, що викликало негативну реакцію з боку країни-агресора.

З ініціативи українських військових та за підтримки Головнокомандувача Збройних Сил України Руслана Хомчака цей прапор був спеціально переданий Президенту України Володимиру Зеленському для вручення українським спортсменам-олімпійцям напередодні змагань у Токіо.

Таким чином захисники України захотіли підтримати наших спортсменів та нагадати їм, що наші воїни на фронті також мужньо й гідно протистоять супернику, який переважає і кількістю особового складу, і матеріально-технічним оснащенням, але перемога неодмінно буде за Україною.

«Це – прапор, підписаний бійцями, які захищають нашу країну на Донбасі. Декількох з них уже немає в живих. Це дуже серйозна реліквія, яку мені передали наші військові, щоб я передав вам. Щоб ви відчули, що вас будуть підтримувати не тільки понад 40 мільйонів громадян, а й будуть підтримувати всі ті, хто живі в нашій пам’яті. А потім ми повернемо його назад – військовим, ветеранам, щоб вони зберегли цей прапор зі всіма підписами», – пояснив Президент України.

Проте, як зауважили військові, вони не будуть проти того, щоб на цьому прапорі з’явилися підписи українських олімпійських чемпіонів.