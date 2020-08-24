Президент під час представлення Стратегії розвитку Черкащини: Активна участь у житті своєї області – це ключ до заможної України

Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Черкаської області взяв участь у представленні Стратегії розвитку Черкащини на 2021-2027 роки.

Починаючи свій виступ, Глава держави зазначив, що Черкащина – вже шостий регіон України, який він відвідав за останні два тижні.

«Я вкотре переконуюся, наскільки прекрасною є наша рідна земля. Наскільки кожна область України самодостатня, колоритна, наскільки несхожа на інші», – зауважив він.

Президент наголосив, що українська земля багата на працьовитих, чесних, розумних і талановитих людей, і кожен українець може стати творцем успіху своєї області та всієї України. А тому такою важливою є участь громадян у місцевих виборах.

«Всі ми повинні зрозуміти – Україна починається з тебе. З твоєї громади, селища, з твого міста. Можливо, у тебе немає бажання йти в політику й кудись балотуватись. Але принаймні ти як відповідальний громадянин України маєш розуміти, кому саме ти довіряєш місце, де живеш, де живуть твої батьки, твої діти. Маєш розуміти, яким чином контролювати кошти, які витрачає місцева влада. Бути активним учасником життя своєї області. Я впевнений – це ключ до заможної України», – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, успішною держава може бути лише тоді, коли будуть успішними всі її регіони. З цією метою створені стратегії розвитку областей – щоб кожен регіон розумів свої сильні сторони, які можуть привабити інвесторів та принести прибуток.

«Черкащина має потужний агропромисловий комплекс, має великий рекреаційний потенціал. Має хороші перспективи у креативній економіці, в ІТ-секторі. І, звичайно, має велике майбутнє в туристичній галузі. Це стосується як внутрішнього, так і зовнішнього туризму», – сказав Глава держави.

Президент висловив упевненість, що після завершення пандемії коронавірусу Черкащина і вся Україна радо відкриють свої кордони усім своїм гостям.

«Йдеться не лише про прекрасне місто Умань. Черкащина багата унікальними місцями та дійсно фантастичною – я це бачив учора й сьогодні – природою. Це саме та земля, де можна відчути та зрозуміти справжній український дух», – наголосив Володимир Зеленський.

Зокрема, Президент згадав про гетьманську столицю – місто Чигирин на Черкащині, де була фортеця Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Павла Тетері, Петра Дорошенка.

«Це земля лицарів Холодного Яру. І, звичайно, земля, де народився й похований справжній український велетень слова, думки, волі та духу – Тарас Григорович Шевченко. Я щиро бажаю злагоди та процвітання вашій чудовій землі», – зауважив Глава держави.

Представляючи Стратегію розвитку Черкащини, народний депутат Олександр Скічко відзначив, що одна з переваг області – географічне розташування, завдяки чому вона є логістичним центром.

Крім того, Черкащина посідає п’яте місце в Україні за виробництвом сільськогосподарської продукції.

«Тому одним з пріоритетних напрямків для інвестування є саме аграрна галузь. Ідеться не лише про вирощування сировини, а й про переробну промисловість. Створення нових робочих місць у сільському господарстві – першочергове завдання», – наголосив він.

Додатковим стимулом для розвитку села має стати сільськогосподарська кооперація.

Черкащина також має туристичний потенціал, але для його реалізації потрібно вирішити проблему з інфраструктурою та побудувати дороги.

Олександр Скічко зауважив, що у 2020 році на Черкащині завдяки президентській програмі «Велике будівництво» буде відремонтовано 234 км доріг. Крім того, планується електрифікація залізниці до Умані та Черкас та відновлення черкаського вокзалу. Є потенціал для розвитку річкового та авіасполучення.

Серед нагальних потреб області – покращення охорони водних ресурсів, налагодження переробки сміття, контролю за утилізацією відходів.

Також стратегія передбачає розвиток цифрової інфраструктури Черкащини – впровадження електронних інструментів контролю над владою з використанням ресурсів взаємодії онлайн. За словами депутата, найближчим часом у Черкаській області має бути відкритий Офіс інвестицій при облдержадміністрації, де акумулюватимуться всі інвестиційні проекти.

Держава підтримуватиме відновлення соціально важливих об’єктів. Зокрема, передбачається реконструкція драматичного театру, будівництво єдиного центру екстреної медичної допомоги, завершення будівництва школи олімпійського резерву. У планах також – створення центру розвитку креативної економіки Черкащини та розвиток індустріального парку.