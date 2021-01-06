Президент під час селекторної наради: Вакцинація – це виклик для всього світу

Кабінет Міністрів провів порівняння карантинних обмежень в Україні з числа 18 європейських країн, і український карантин виявився найбільш м’яким. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час традиційної селекторної наради з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, яка відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

За словами очільника уряду, за минулий тиждень було проведено 182 437 ПЛР-досліджень. Позаминулого тижня зроблено 160 тисяч тестів. За останній тиждень було виявлено 44 402 нових випадки захворювання. За позаминулий тиждень захворіла 41 тисяча осіб. Знову почалося повільне зростання захворюваності, яке видно на графіках. За попередній тиждень госпіталізовано 13 555 осіб.

Прем'єр-міністр зазначив, що уряд за дорученням Президента України підготував інформацію щодо того, які карантинні обмеження діють в інших країнах.

«Ми порівняли 18 європейських країн за індексом жорсткості, який враховує низку показників. Для прикладу, в Італії цей індекс становить 87,9, у Німеччині – 85,1, у Греції – 84, в Австрії – 78, у Польщі – 71. Україна серед 18 країн посідає 16-те місце й має індекс жорсткості 61,5. Тобто в нас один з найнижчих показників жорсткості карантинних обмежень», – сказав Денис Шмигаль.

Правоохоронці повідомили, що через порушення карантинних правил вони закрили півтисячі розважальних закладів і ресторанів, понад 60 ТРЦ та 40 клубів.

Президент України наголосив, що уряд має бути готовий до початку вакцинації в усіх питаннях.

«Першими мають бути вакциновані медпрацівники, військові, люди літнього віку, оскільки вони – в основній групі ризику. Знаю, що Міністерство охорони здоров’я активно готується до підписання перших контрактів. Люди повинні знати чітко, коли починається вакцинація, як вона відбуватиметься, і знати, що держава про них піклуватиметься. Вакцинація – це виклик для всього світу, і скрізь, у кожній країні уряди зустрічаються з новими викликами. Ми повинні насамперед думати про людей», – зазначив Глава держави.