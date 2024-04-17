Президент під час спеціального засідання Європейської ради: Початок сьогоднішнього дня відображає нашу ключову потребу зараз – потребу у ППО

Дорогий Шарлю, пане Президенте!

Дорога Урсуло, пані Президентко!

Дорогі колеги!

Дякую за вашу увагу до України.

Цей ранок в Україні почався з чергового удару російських терористів. По нашому місту Чернігову. Крилаті ракети проти звичайної цивільної забудови. Пошкоджено багато будинків, лікарню, повністю зруйновано готель. Люди були під завалами. Загалом понад 60 поранених, серед них діти. На жаль, 17 людей загинули. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. І так відбувається щодня. Це відображає нашу ключову потребу зараз – потребу в ППО.

У нас тут, в Україні, у нашій частині Європи, на жаль, немає такого рівня захисту, який ми усі побачили днями на Близькому Сході. Коли завдяки об’єднаній силі союзників вдалося збити майже всі ракети й дрони, якими був атакований Ізраїль. Ми лише переконуємо, що потрібно так само захищати Європу від балістики та «шахедів», від крилатих ракет і бомб, як це відбулось у небі Ізраїлю та інших країн регіону. Наше, українське небо, небо наших сусідів заслуговує на таку ж безпеку. І я дякую всім, хто так само сприймає нашу потребу в безпеці – як потребу в рівній безпеці для всіх, бо всі життя однаково цінні й рівні.

Водночас Збройним Силам України сьогодні вдалось уразити важливий військовий об’єкт окупанта, який був розташований у Криму. Завдяки знищенню там російської техніки ми можемо відчути більше впевненості для наших воїнів на Півдні України – на передовій. І це відображає не першу, але й не другу ключову річ у цій війні: що більші наші ударні можливості, то швидше російський окупант буде змушений залишити суверенну територію України й завдяки цьому буде змушений дати спокій кожному із сусідів, усій Європі.

Наша спроможність захищатися від російського терору та зброя в руках наших воїнів – це те, що працює не лише заради України, а й заради всіх вас. І я дякую кожному з вас, хто це розуміє і діє на основі цього.

Зараз ми маємо термінове рішення Німеччини про постачання Україні додаткового «петріота» й ракет для ППО. Це справді допоможе. Я дякую тобі, Олафе, за оперативність.

Утім, маємо більшу потребу. Росія вже знищила майже всю нашу теплову електрогенерацію. Під ударами терористів – дамби та обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура. Ми бачимо також, що Росія не відмовляється від радіаційного шантажу і, зокрема, продовжує по-дикунськи гратися з безпекою Запорізької атомної станції. Ми не виключаємо, що під загрозою від російського терору також інфраструктура інших наших атомних станцій та мереж розподілу. Це можна зупинити тільки силою ППО – конкретними системами Patriot, IRIS-T, SAMP/T, NASAMS. Системами, які є зокрема у вашому розпорядженні. Вони потрібні в Україні просто зараз. Вони потрібні, щоб Путін був позбавлений звички покладатися на терористичні методи, і це, зокрема, і ваша безпекова потреба.

Далі. Зброя для наших воїнів. Снаряди для нашої артилерії. Техніка. Дрони. Все, щоб тримати фронт. Зараз російська армія відчуває свою силу майже в усьому, що стосується збройної складової. І саме завдяки цій їхній перевазі – в артилерії, у техніці, у можливості діяти в небі – вони тиснуть на нас на фронті й поступово рухаються. Путін зараз сподівається, що йому вдасться його контрнаступ, і єдине коріння такого сподівання – дефіцит зброї у наших воїнів. Маємо вирвати це коріння загрози.

Ми активно працюємо зі Сполученими Штатами, щоб отримати відповідне рішення Конгресу щодо американського пакета підтримки. Прошу кожного з вас долучитися до комунікації з американськими партнерами, щоб їхня підтримка справді була. Також ми розраховуємо, що європейське лідерство в питаннях безпеки буде теж не менш визначальним і для України, і загалом – глобально. Зараз такий час у світі, коли всім частинам світу варто проявляти лідерство заради спільної безпеки, і програє та частина світу, чиє єднання, чиє лідерство, чиї виробничі спроможності з погляду оборони виявляться недостатніми. Європа повинна виграти цього разу.

Я дякую кожному з вас за ініціативи та участь у коаліціях заради підтримки України, наших Сил оборони й безпеки. Я дякую всім, чиї зусилля справді результативні. Втім, на жаль, ми досі не побачили мільйона артилерійських снарядів від Євросоюзу, про який стільки говорили. Також поки не заповнені змістом на сто відсотків деякі інші ініціативи, і це відчувається передусім у тому, чим можуть розпоряджатися зараз на фронті наші воїни та що вони досі, на жаль, змушені очікувати.

Я прошу вас прискорити реалізацію наших із вами домовленостей – і щодо постачання, і щодо спільних виробництв зброї та снарядів, і щодо фінансування відповідних проєктів.

Потребуємо зараз також особливої підтримки з погляду нашої енергії – в усіх сенсах цього слова. Звичайно, передусім у сенсі енергетичного сектору. Щоб відновити нормальну генерацію та розподіл електрики після російських ударів. Цінуємо реальну допомогу кожного з вас обладнанням та фінансами. Також потребуємо цілком конкретної підтримки енергії нашого суспільства – енергії духу, енергії стійкості. Це те, що належить до сфери політики. Ми потребуємо того, щоб Євросоюз справді виконував те, що обіцяв, і щоб наші люди бачили, як Україна наближається до повноправного членства. Червень – вдалий час для фактичного початку перемовин з Україною щодо членства. Відповідно, потребуємо ухвалення переговорної рамки та проведення першої міжурядової конференції. Не забуваємо про енергію справедливості – те, що є в основі нашої Європи, якою ми її цінуємо, якою ми її хочемо зберегти. Санкції проти Росії за терор повинні зміцнюватися. Це справедливо. Російські активи, які зараз заморожені, повинні запрацювати на захист життя від російського терору. Це теж справедливо. І, будь ласка, працюйте над обмеженням російських заробітків… Європа може забезпечити нульову толерантність до всього, що дає Росії прибуток на терор і дестабілізацію. Це буде теж справедливо й дієво. Кожна країна, яка обмежує торгівлю з Росією, кожне мито, яке не дає завозити російські товари, кожен ваш бізнес, який іде з Росії, забезпечує мир і стабільність у Європі.

Нам усім із вами треба зараз переграти Путіна в рішучості, щоб ця війна нарешті почала йти до справедливого закінчення.

Я вірю в мир і впевнений у силі нашої Європи.

Дякую всім вам за підтримку! Дякую за силу Європи! Дякую, Шарлю!

Слава Україні!