Президент під час відкриття інтерактивного Музею науки: У цьому місці ви переконаєтеся, що наука – це круто

Президент Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Музею науки Малої академії наук України у Національному комплексі «Експоцентр України» у Києві. Це – перший державний музей науки і перший заклад такого рівня.

Володимир Зеленський запустив роботу музею, активувавши головну експозицію. Це сталося після того, як Президент відповів на п'ять запитань на інтерактивному планшеті.

Після цього Глава держави оглянув найцікавіші експонати. Серед них: оптична ілюзія, перевернутий зір, маятник, велосипед з квадратними колесами та інтерактивна пісочниця, яка може моделювати кліматичні зміни.

Ще один експонат дає змогу дітям безпечно розбити скло, що зазвичай забороняють дорослі.

Також відвідувачі можуть наочно детальніше дізнатися про аерогель – найлегший твердий матеріал у світі.

«Такий сучасний інтерактивний музей в Україні з'явився – це прекрасно. Для дітей важливо розуміти, що наука – це не лише складні формули, хоча від них нікуди не дінешся», – сказав Президент.

Також на прохання організаторів Володимир Зеленський записав вітальне слово у форматі голографічного зображення.

«Розумію, що для когось слова «музей» і «наука» можуть звучати несучасно, як щось нудне, немодне, нехайпове. Та повірте – в цьому місці все інакше. Ви переконаєтеся, що наука – це круто! Наука – в тренді! Наука – це топ!» – звернувся він до всіх майбутніх відвідувачів.

Президент наголосив на важливості створення таких музеїв не лише в столиці, а й у кожному регіоні.

«Думаю, від голів ОДА дуже швидко отримаємо звіт про ті будівлі, де ми зайдемо», – зауважив Володимир Зеленський.

Заступник керівника Офісу Президента Юрій Костюк зазначив, що така ідея вже обговорюється.

«Це досить проста модель. І не такі великі кошти», – сказав він.

«Ми повинні зробити такі проекти в інших регіонах. І коли ми кажемо про інші – ми кажемо про всі регіони. Немає винятків. Ми попередньо розмовляли, що вже є початок по трьох обласних центрах», – додав міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Довідка. Ідея створити Музей науки виникла у 2015 році у працівників Малої академії наук МОН України. Довго тривали пошуки міжнародних партнерів та підтримки з боку держави, створення концепції та експозиції музею. Активні роботи були здійснені лише у 2019-2020 роках. Упродовж попередніх двох тижнів музей працював у тестовому режимі: школярі з Києва приходили на екскурсії, організатори вивчали їхню реакцію на експонати, виправляли недоліки. Головна мета музею – продемонструвати, що наука – це не нудні формули, а цікаво, яскраво, динамічно.