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Президент під час зустрічі зі співробітниками Служби зовнішньої розвідки: Необхідно впроваджувати нові підходи та досвід провідних спецслужб світу

25 січня 2021 року - 12:05

Президент під час зустрічі зі співробітниками Служби зовнішньої розвідки: Необхідно впроваджувати нові підходи та досвід провідних спецслужб світу

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі співробітниками Служби зовнішньої розвідки та привітав їх з професійним святом, яке розвідники відзначали напередодні.

«Вітаю вас з Днем зовнішньої розвідки України! Бажаю вам та вашим сім’ям міцного здоров’я. Захищайте їх, захищайте Україну. Україна вам вдячна», – сказав Глава держави.

24 січня 1919 року був створений перший підрозділ зовнішньої розвідки Української Народної Республіки. Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні, як і сто років тому, робота зовнішньої розвідки є надважливою для національної безпеки держави, її соборності та незалежності.

«Сьогодні ми не маємо права повторити помилки сторічної давнини. А отже – повинні працювати понад свої можливості», – сказав Президент.

Також він зазначив, що процеси, які останнім часом відбуваються у світі, свідчать про початок докорінної трансформації глобального безпекового середовища.

«Ми навчилися стримувати та протидіяти зовнішнім загрозам. Настав час переходити до більш амбітних дій і бути більш проактивними, відстоюючи національні інтереси нашої держави», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, одним з перших кроків на цьому шляху може стати формування «альянсу безпеки» з-поміж країн-партнерів.

«Ви маєте досвід і можливості, щоб втілити це в життя. Більш того, «операції впливу» – це одна з ключових форм роботи розвідувальних структур», – зауважив Президент. 

Глава держави наголосив, що Служба зовнішньої розвідки має щоденно посилювати стратегічну та оперативну складові, аналітичну діяльність та якість інформації, впроваджувати нові підходи й досвід провідних спецслужб світу.

«Я високо ціную вашу відданість своєму обов’язку та відданість присязі. Наполегливість і патріотизм під час виконання покладених завдань. І впевнений, що вам під силу вивести нашу розвідку на новий, високий рівень», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент вручив співробітникам Служби зовнішньої розвідки державні нагороди та сертифікати на квартири.

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