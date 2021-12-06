Президент підписав низку важливих законів, спрямованих на розвиток економіки, культури та захист довкілля

Президент України Володимир Зеленський підписав низку законів, які, зокрема, сприятимуть посиленню конкурентних умов та прозорості ринку, стимулюватимуть розвиток IT-індустрії та сфери культури, спростять набуття громадянства України військовими, які захищали нашу країну, а також допоможуть збереженню природних ресурсів і довкілля.

Серед іншого, Глава держави підписав Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» № 1914-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 листопада.

Документ спрямований на зміцнення ресурсної бази бюджетів та запобігання бюджетним втратам через ухилення від оподаткування. Зокрема, передбачена індексація ставок деяких податків, зміна підходів до оподаткування ПДВ і акцизним податком тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет, пива, а також рентною платою за користування надрами для видобування руд заліза. Також документ передбачає підвищення окремих ставок екологічного податку, запровадження мінімального податкового зобов’язання як податку з потенційно можливого мінімального доходу з земельної ділянки сільськогосподарського призначення, за винятком, зокрема, ділянок членів дачних та садівничих кооперативів, сільгоспугідь громадян у межах населених пунктів, земель на окупованій території або на лінії розмежування на період проведення ООС. Крім того, передбачено встановлення для великих платників податків обмеження на перенесення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств минулих років.

Закон також містить норми для врегулювання проблемних питань оподаткування та забезпечення підтримки бізнесу.

Крім того, Президент підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки України» № 1946-ІХ, який парламент підтримав 14 грудня.

Документ встановлює спеціальні умови оподаткування резидентів «Дія Сіті», зокрема можливість сплати податку на прибуток підприємств на особливих умовах – за принципом податку на виведений капітал, податок на доходи фізичних осіб з доходів спеціалістів резидентів «Дія Сіті» у вигляді зарплати, винагороди за гіг-контрактом, авторської винагороди та переходу прав за ставкою 5%, якщо такі доходи спеціаліста не перевищують 240 тис. євро на рік тощо. Документ передбачає гарантію визначених умов оподаткування для резидентів «Дія Сіті» на 25 років.

Також підписано Закон «Про внесення змін до закону України «Про громадянство України» щодо спрощеного набуття громадянства України окремими категоріями осіб» № 1941-ІХ, ухвалений 14 грудня.

Спрощена процедура набуття громадянства передбачена для осіб, які проходили чи проходять службу в лавах Збройних Сил України, мають визначні заслуги перед Україною чи становлять державний інтерес, є громадянами держави-агресора або держави-окупанта і зазнали переслідувань за політичні переконання.

Крім того, Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання осіб на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній республіці Крим та місті Севастополі, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус» № 1916-ІХ, який народні депутати ухвалили 30 листопада.

Документ урегульовує механізм внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян на окупованих територіях, а також дає змогу визначити місця оформлення документів.

Глава держави затвердив і Закон «Про ратифікацію Нагойського протоколу про доступ до генетичних ресурсів та справедливий і рівноправний розподіл вигід від їхнього використання до Конвенції про біологічне різноманіття» № 1926-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 2 грудня.

Мета протоколу – надання належного доступу до генетичного ресурсу й передачі відповідних технологій, з урахуванням усіх прав на такі ресурси й технології, а також сприяння збереженню біологічного різноманіття та сталому використанню його компонентів. Реалізація документа допоможе у збереженні природних ресурсів, підвищенні інвестиційної привабливості та покращенні іміджу держави, для якої питання збереження довкілля є одним із пріоритетних.

Президент також підписав Закон «Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі «Креативна Європа» (2021 – 2027)» № 1963-ІХ, який Верховна Рада підтримала 15 грудня. Україна бере участь у згаданій програмі Європейського Союзу з 2016 року, результатом чого є 38 міжнародних проектів. Продовження участі нашої країни у програмі ЄС «Креативна Європа» до 2027 року сприятиме реалізації стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Європейському Союзі через активну співпрацю в галузі культури.