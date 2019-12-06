Президент підписав закон про Державний бюджет України на 2020 рік

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 294-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 14 листопада 2019 року.

Згідно з документом, доходи державного бюджету на наступний рік визначено в сумі 1095,6 млрд грн, видатки – 1182,0 млрд грн. Бюджет збалансовано з дефіцитом на рівні 2,1% ВВП (94,3 млрд грн).

У держбюджеті передбачено збільшення фінансового забезпечення заходів, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів державної політики та впровадження реформ.

З метою забезпечення подальшого реформування системи охорони здоров'я у державному бюджеті на 2020 рік виділено кошти, зокрема на:

- реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення (72,0 млрд грн);

- розвиток системи громадського здоров'я та заходи боротьби з епідеміями (3,7 млрд грн);

- модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування (1,0 млрд грн);

- розвиток системи екстреної медичної допомоги (понад 0,9 млрд грн у вигляді субвенції місцевим бюджетам).

Стимулювання розвитку освіти та науки здійснюватиметься, зокрема, за рахунок:

- реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів» (3,5 млрд грн у вигляді субвенції місцевим бюджетам);

- подальшого впровадження проекту із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (1,4 млрд грн у вигляді субвенції місцевим бюджетам);

- підтримки пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти (0,4 млрд грн);

- забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантової підтримки наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок (0,53 млрд грн); утворення Фонду розвитку закладів вищої освіти (0,25 млрд грн).

Для посилення соціального захисту та підтримки окремих категорій громадян передбачено спрямувати:

- 0,8 млрд грн на покращення матеріального забезпечення одиноких одержувачів пенсій та осіб, які не мають права на пенсію, яким виповнилося 80 та більше років;

- майже 1 млрд грн – на реалізацію проекту «Житло для внутрішньо переміщених осіб» та для надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам;

- 1,1 млрд грн на лікування громадян України за кордоном.

На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 листопада 2019 року загальний ресурс на безпеку та оборону на 2020 рік визначено в сумі 245,8 млрд грн, що становить 5,45% ВВП та на 14% більше від обсягу, затвердженого законом на 2019 рік.

Для розбудови транспортної інфраструктури у державному бюджеті виділено понад 70 млрд грн, з яких 0,5 млрд грн – на будівництво та реконструкцію мостів, 1,1 млрд грн – на будівництво та реконструкцію аеропортів, майже 2 млрд грн – на розвиток міського пасажирського транспорту та розбудову ліній метрополітену у містах Дніпрі та Харкові, 22,2 млрд грн – на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Державну підтримку соціально-економічного розвитку регіонів також передбачено здійснювати через Державний фонд регіонального розвитку (7,5 млрд грн) та шляхом надання субвенцій місцевим бюджетам: на підтримку розвитку об’єднаних територіальних громад (2,1 млрд грн); на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (2,0 млрд грн); для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (1,3 млрд грн).