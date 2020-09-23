Президент підписав закон про надання будівельної продукції на ринку

Президент Володимир Зеленський підписав Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку» № 850-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 2 вересня 2020 року.

Документ має на меті гармонізацію умов функціонування вітчизняного ринку будівельної продукції з європейськими правилами.

Закон визначає правові та організаційні засади введення в обіг або надання будівельної продукції на ринку. Встановлюється перелік зобов'язань учасників ринку та визначаються засади декларування технічних показників будівельної продукції.

Також документ встановлює вимоги до споруд і запроваджує механізми забезпечення взаємозв'язку нормативних вимог до інженерних та конструктивних систем споруд і будівельної продукції.

Закон має допомогти унеможливити потрапляння фальсифікату та небезпечної продукції на вітчизняний ринок, а також запровадити європейські підходи до розміщення на ринку будівельної продукції.

Крім того, закон сприятиме створенню умов для вільного пересування товарів і послуг на ринку, підвищенню інвестиційної привабливості України, підвищенню безпеки та надійності будівель і споруд, запровадженню механізмів забезпечення взаємозв'язку нормативних вимог до інженерних та конструктивних систем споруд і будівельної продукції.