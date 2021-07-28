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Президент підписав закон про запровадження адмінвідповідальності за порушення у сфері габаритно-вагового контролю

2 серпня 2021 року - 19:44

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю» № 1582-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 29 червня поточного року.

Документ має на меті недопущення руйнування автомобільних доріг, покращення стану безпеки дорожнього руху, зменшення кількості ДТП і збереження життя та здоров’я людей.

Зокрема, закон запроваджує адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, що зафіксовані за допомогою засобів фото- й кінозйомки, відеозапису, серед іншого, в автоматичному режимі.

Також документ запроваджує штрафи для водіїв транспортних засобів за невиконання вимог про зупинку від представників Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), внесення недостовірних відомостей про масу або габарити вантажу до товарно-транспортної накладної чи іншого документа тощо.

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