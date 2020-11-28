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Президент підписав закон щодо безкоштовного харчування у закладах освіти дітей загиблих захисників України

2 грудня 2020 року - 12:07

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України» № 978-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 5 листопада 2020 року.

Документ має підвищити рівень соціального захисту дітей, батьки яких загинули, зникли безвісти чи померли, захищаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

Закон закріплює загальнообов’язкову норму, згідно з якою органи державної влади та місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні та комунальні заклади дошкільної, загальної середньої, професійної чи фахової передвищої освіти, мають забезпечувати безоплатним харчуванням дітей загиблих героїв.

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