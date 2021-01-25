Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента Володимира Зеленського щодо початку вакцинації від COVID-19
Звернення Президента Володимира Зеленського щодо початку вакцинації від COVID-19

25 січня 2021 року - 19:38

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент підписав закон щодо державної підтримки інвестиційних проектів зі значними інвестиціями

10 лютого 2021 року - 18:41

Президент України провів телефонну розмову з Президентом Греції

10 лютого 2021 року - 16:12

Глава держави підписав закон щодо усунення колізії в питанні призначення та звільнення членів Наглядової ради НСТУ

10 лютого 2021 року - 13:19

У боротьбі з COVID-19 велика відповідальність і частина роботи лежить саме на місцевій владі – Кирило Тимошенко

9 лютого 2021 року - 17:52

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у форумі «Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями»
Участь Президента у форумі «Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями»

9 лютого 2021 року - 11:41

Перейти до всіх галерей

Президент підписав закон щодо державної підтримки інвестиційних проектів зі значними інвестиціями

10 лютого 2021 року - 18:41

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні» № 1116-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2020 року.

Цей документ сприятиме відновленню інвестиційної активності в Україні після кризового 2020 року.

Закон передбачає надання державної підтримки українським та іноземним інвесторам із загальною сумою інвестицій від 20 млн євро.

Зокрема, визначено можливість отримання податкових пільг, забезпечення інвестиційних проектів об'єктами суміжної інфраструктури, надання переважного права землекористування земельними ділянками державної або комунальної власності для реалізації інвестиційних проектів, закріплення гарантій інвестора через укладення прямого договору з урядом України. При цьому загальний обсяг державної підтримки не має перевищувати 30% від суми інвестицій у проект.

Згідно з документом, підтримка надаватиметься підприємствам, які працюють у переробній промисловості, транспортній галузі, освіті, науковій та науково-технічній галузях; охороні здоров'я, мистецтві, культурі, спорті, туризмі та курортно-рекреаційній сфері.

Також передбачено створення спеціальної урядової уповноваженої установи, що займатиметься супроводом інвестиційних проектів, допомогою інвесторам від початку проекту й протягом усього часу його тривалості.

Версія для друку