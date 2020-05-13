Президент підписав закон щодо компенсації працівникам медзакладів ПДФО, утриманого з їхніх доплат до заробітної платні

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 591-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 13 травня 2020 року.

Закон дозволить працівникам закладів охорони здоров'я державної та / або комунальної власності, які борються з поширенням коронавірусу та лікують пацієнтів з COVID-19, отримати за травень та червень 2020 року грошову компенсацію податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), утриманого з їхніх доплат у розмірі до 300% до заробітної платні.

Також документ передбачає можливість отримання часткової допомоги з безробіття для фізичних осіб – підприємців у разі втрати ними частини доходу через карантинні обмеження.

При цьому така допомога на період карантину з 2 квітня 2020 року не підлягатиме оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

Крім того, самозайняті особи звільняються від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе за травень – цей період зараховуватиметься їм до страхового стажу для отримання пенсій, виплат за соціальним страхуванням.

Закон також надає органам місцевого самоврядування право ухвалити рішення щодо зменшення ставок плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

Крім того, документ дозволяє подовжити дію мораторію на проведення податковими органами документальних і фактичних перевірок, звільнення громадян від відповідальності за прострочення виконання зобов'язань за договорами про споживчий кредит, ненарахування платникам податків та платникам ЄСВ пені, незастосування штрафів за порушення податкового законодавства, несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, несвоєчасне подання звітності про сплату ЄСВ по останній день місяця, у якому завершується дія встановленого на всій території України карантину.