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Президент підписав закон щодо підтримки іноземних кіновиробників, який сприятиме залученню інвестицій і популяризації України

16 жовтня 2019 року - 19:00

Президент підписав закон щодо підтримки іноземних кіновиробників, який сприятиме залученню інвестицій і популяризації України

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні» щодо надання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні» №130-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 20 вересня 2019 року.

Закон має на меті сприяти залученню інвестицій і розвитку інфраструктури кіновиробництва в Україні.

Документ, зокрема, передбачає надання державної субсидії для повернення іноземним кіновиробникам 25% витрат на зйомку фільмів на території України.

Крім того, іноземні кіновиробники можуть отримати повернення ще 5% витрат у разі, якщо вони використовують для створення фільмів твори українських авторів чи сюжет про Україну, зокрема тему збройної агресії проти нашої країни.

Очікується, що реалізація закону сприятиме просуванню позитивного іміджу України за кордоном, популяризації українських авторів та творів у світі, співпраці і створенню спільних кінопроектів з провідними західними продюсерами.

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