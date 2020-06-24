Президент підписав закон щодо підвищення соціальних гарантій для осіб, які перебувають під опікою

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб» № 646-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 2 червня 2020 року.

Документ спрямований на підвищення соціальних гарантій для дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, зокрема для дітей з інвалідністю, осіб, які досягли 80-річного віку та потребують постійного стороннього догляду.

Закон передбачає збільшення розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, яка призначається відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», з двох до двох з половиною прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку, а на дітей з інвалідністю – до трьох з половиною прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.

При визначенні права на призначення допомоги на дітей одиноким матерям застосовуються умови, встановлені для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Документ також вносить доповнення до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та встановлює допомогу малозабезпеченим родинам, яка надається у вигляді одноразової безвідсоткової поворотної фінансової допомоги працездатній особі, що не працює, з числа членів такої сім’ї для організації підприємницької діяльності та виведення сім'ї з бідності.

Закон дає нове визначення середньомісячного сукупного доходу сім'ї, який застосовується при визначенні розміру допомог відповідно до законів України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Також передбачено, що порядок призначення, умови виплати та підстави для припинення виплати державної соціальної допомоги, перелік документів, необхідних для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, встановлюватиметься Кабінетом Міністрів України.

Закон розширює коло осіб, які потребують додаткового сприяння у працевлаштуванні. Цей перелік доповнено непрацюючими працездатними особами з числа членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям.

Також, згідно з документом, надається право на призначення державної соціальної допомоги на догляд за одинокими особами, які досягли 80-річного віку та які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду. Державна соціальна допомога на догляд таким особам призначатиметься у розмірі 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за рахунок коштів державного бюджету.