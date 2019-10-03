Президент підписав закон щодо припинення відшкодування народним депутатам витрат на виконання повноважень у разі безпідставного пропуску засідань Верховної Ради або комітету

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» та до Регламенту Верховної Ради України щодо припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України» № 196-ІХ, який був ухвалений Верховною Радою 16 жовтня 2019 року.

Документом передбачається припинення відшкодування народному депутату витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, якщо він протягом календарного місяця упродовж однієї чергової сесії Верховної Ради без поважних причин не бере участі у понад 30% голосувань на пленарних засіданнях або у більш як 50% засідань комітету, до складу якого його обрано.

Крім того, відповідно до закону, підставою для нарахування заробітної плати народному депутату буде інформація про його участь у не менш як 70% голосувань при ухваленні рішень парламенту на кожному пленарному засіданні. Дані такого обліку оприлюднюватимуться на офіційному веб-сайті Верховної Ради.

Очікується, що реалізація документа сприятиме підвищенню трудової дисципліни депутатів і ефективності роботи Верховної Ради та її органів, а також належному виконанню парламентаріями закріплених за ними обов’язків.

Також Глава держави підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення депутатських запитів» № 206-ІХ, ухвалений парламентом 17 жовтня 2019 року.

Закон уточнює порядок подання депутатських запитів і розгляду парламентом питань про скерування цих запитів. Зокрема, передбачено розміщення текстів депутатських запитів і відповідей на них на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

Крім того, згідно з документом, закони, підписані Президентом, офіційно оприлюднюватимуться на веб-сайті парламенту.

Закон також узгоджує з положеннями чинного законодавства норми Закону «Про статус народного депутата України» в частині декларування майнового стану парламентарів.

Володимир Зеленський також підписав Закон України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов’язаного із законодавчим процесом» № 207-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 жовтня 2019 року.

Документ вносить до окремих статей Регламенту зміни, що спрямовані на відмову від письмової форми окремих стадій законодавчої процедури на користь електронної, а саме: внесення законопроектів і супровідних документів до них за допомогою єдиної автоматизованої системи, ведення справ проектів законів у такій системі тощо.