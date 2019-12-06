Президент підписав закон щодо роздержавлення спиртової галузі

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва та обігу спирту етилового» № 318-ІХ, який Верховна Рада ухвалила третього грудня поточного року.

Документ скасовує державну монополію на виробництво спирту в Україні з 2020 року та забезпечить детінізацію спиртової галузі, адже бюджет щорічно недоотримує 8 млрд грн через тіньовий ринок спирту.

Закон має забезпечити становлення в Україні цивілізованого конкурентного ринку спирту та лікеро-горілчаних виробів.

Згідно з документом, суб'єктам господарювання будь-якої форми власності надається можливість виробляти спирт етиловий (зокрема як лікарський засіб), спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, зерновий дистилят і біоетанол за умови одержання відповідної ліцензії.

Ліцензія на виробництво спирту видається підприємствам, що мають встановлені цілодобові системи відеоспостереження за виробництвом і відпуском продукції. Відключення цілодобового відеоспостереження є підставою для відмови або відкликання ліцензії.

Також закон запроваджує лібералізацію експорту спирту з України. Так, згідно з документом, експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюють суб'єкти господарювання всіх форм власності за умови отримання ліцензії на виробництво.

Виробники етилового спирту реалізують його вітчизняним споживачам за наявності ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим.

Водночас закон передбачає, що до 1 січня 2024 року імпорт спирту можуть здійснювати лише державні підприємства (організації), спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів України.

Також, згідно з документом, з 1 липня 2021 року дозволяється введення в експлуатацію та надання дозволів на будівництво нових підприємств з виробництва спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового.

Особи, які придбали майно Державного підприємства «Укрспирт», а також підприємства концерну «Укрспирт» або уклали договір у рамках державно-приватного партнерства щодо такого майна, мають взяти на себе зобов’язання до 1 липня 2021 року щодо збереження видів діяльності та не менш ніж 70% штатних одиниць, задіяних у виробництві станом на 1 січня 2020 року.

Закон забороняє участь у приватизації, оренді державних підприємств – виробників спирту резидентів держави, що визнана державою-окупантом та/або державою-агресором, та осіб, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами такої іноземної держави або діють в їхніх інтересах.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 липня 2020 року.