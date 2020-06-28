Президент підписав закон щодо сільськогосподарської кооперації

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 819-ІХ «Про сільськогосподарську кооперацію», який Верховна Рада ухвалила 21 липня 2020 року.

Документ урегульовує правовідносини щодо утворення, діяльності та припинення сільськогосподарських кооперативів з урахуванням міжнародних стандартів і найкращих світових практик.

Закріплюються на законодавчому рівні принципи утворення та діяльності сільськогосподарських кооперативів, зокрема: демократичність, добровільність та відкритість кооперативного членства; обов’язковість участі члена у господарській та іншій діяльності кооперативів та їхніх об’єднань; автономність, незалежність, співпраця кооперативів; сприяння їхньому розвитку (освіта, навчання, інформація) та врахування інтересів територіальної громади.

Також вносяться зміни до Господарського та Цивільного кодексів України, законів України «Про фермерське господарство», «Про кооперацію» та «Про особисте селянське господарство», якими, зокрема, передбачено усунення законодавчих колізій, врегулювання перехідних відносин діяльності сільськогосподарських виробничих кооперативів, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та їхніх об’єднань на момент набрання чинності цим законом.

Впровадження норм закону сприятиме розвитку сільськогосподарських кооперативів, збільшенню їхньої ринкової частки у виробництві та реалізації сільгосппродукції, що своєю чергою має посилити конкурентоспроможність малих і середніх виробників та прискорити розвиток сільських територій.