Президент підписав закон щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей» № 348-ІХ, який український парламент ухвалив 5 грудня 2019 року.

Цей закон має на меті активізацію та впорядкування процесу формування спроможних територіальних громад. Необхідність його ухвалення обумовлена тим, що обласні ради не завжди вчасно та раціонально приймають рішення щодо схвалення перспективних планів формування територій громад областей, часто політизуючи цей процес з метою збереження свого впливу на потенційних виборців. Унаслідок ігнорування критеріїв формування спроможних територіальних громад обласними радами схвалюються перспективні плани формування територій громад, якими передбачається можливість утворення об’єднаних територіальних громад, що нездатні надавати мешканцям якісні й доступні публічні та інші послуги.

Підписаний закон доповнює перелік умов добровільного об’єднання територіальних громад вимогою щодо здійснення цього процесу відповідно до перспективних планів формування територій громад АР Крим, областей.

Згідно з документом, перспективні плани формування територій громад АР Крим, областей затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Ради міністрів АР Крим, відповідної обласної державної адміністрації.