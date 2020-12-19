Президент підписав закон щодо відновлення відповідальності за недостовірне декларування

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» № 1074-ІХ.

Закон повертає відповідальність за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації, яка була скасована рішенням Конституційного Суду України. Відповідні зміни вносяться до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Закону України «Про запобігання корупції».

Підписаний документ усуває прогалини в законодавстві, що виникли у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року, та забезпечує можливості притягнення до кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.