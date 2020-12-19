Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Президентське подружжя запрошує до святкового містечка на Банковій
Президентське подружжя запрошує до святкового містечка на Банковій

19 грудня 2020 року - 10:12

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент підписав закон щодо відновлення відповідальності за недостовірне декларування

23 грудня 2020 року - 22:47

Глава держави підписав закон, який сприятиме стабілізації ринку кормів в Україні

23 грудня 2020 року - 22:44

Президент підписав закон щодо забезпечення доступу українських громадян до якісних вакцин проти COVID-19

23 грудня 2020 року - 22:39

Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

23 грудня 2020 року - 22:23

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Відвідання Президентом 169-го навчального центру ім. князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ ЗСУ
Відвідання Президентом 169-го навчального центру ім. князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ ЗСУ

12 грудня 2020 року - 15:45

Перейти до всіх галерей

Президент підписав закон щодо відновлення відповідальності за недостовірне декларування

23 грудня 2020 року - 22:47

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» № 1074-ІХ.

Закон повертає відповідальність за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації, яка була скасована рішенням Конституційного Суду України. Відповідні зміни вносяться до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Закону України «Про запобігання корупції».

Підписаний документ усуває прогалини в законодавстві, що виникли у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року, та забезпечує можливості притягнення до кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Версія для друку