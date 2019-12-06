Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та добровольців із Днем Збройних сил України
Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та добровольців із Днем Збройних сил України

6 грудня 2019 року - 09:29

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський підписав закон про оренду державного та комунального майна

25 грудня 2019 року - 14:47

Президент підписав закон щодо забезпечення контролю цін на електроенергію за умов недостатньої конкуренції

25 грудня 2019 року - 14:34

Володимир Зеленський підписав закон щодо ліквідації корупційної схеми у сфері оцінки нерухомості

25 грудня 2019 року - 14:02

Президент затвердив невідкладні заходи щодо запобігання виникненню пожеж в Україні

24 грудня 2019 року - 17:52

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента з дітьми до Дня святого Миколая
Зустріч Президента з дітьми до Дня святого Миколая

19 грудня 2019 року - 14:36

Перейти до всіх галерей

Президент підписав закон щодо забезпечення контролю цін на електроенергію за умов недостатньої конкуренції

25 грудня 2019 року - 14:34

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» № 330-ІХ, який парламент ухвалив 4 грудня 2019 року.

Метою документа є забезпечення належного контролю над цінами на електричну енергію за умов недостатньої конкуренції на цьому ринку; врегулювання питань роботи теплоелектроцентралей за нової моделі ринку електроенергії, що є необхідною передумовою для забезпечення теплопостачання споживачів в опалювальний період.

Зокрема, закон передбачає, що в разі істотного коливання цін на ринку електричної енергії Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), має право встановлювати граничні ціни на цьому ринку «на добу наперед» з відповідним обґрунтуванням. Такі ціни встановлюються після консультацій з Антимонопольним комітетом України.

Також НКРЕКП отримує право тимчасово, до 1 квітня 2020 року, встановлювати виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, тариф на відпуск електроенергії (у випадках, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України про покладання спеціальних обов'язків).

Закон встановлює заборону на продаж та/або постачання електричної енергії, імпортованої з Російської Федерації (за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку). Водночас Кабінет Міністрів України має право скасовувати цю заборону на визначений ним термін для уникнення надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі України.

Документ також передбачає, що гарантований покупець спрямовує різницю між доходами та витратами, що виникла під час виконання ним спеціальних обов’язків, на забезпечення покриття власних витрат на виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом та за аукціонною ціною.

Версія для друку