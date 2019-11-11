Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно впровадження прозорого ринку землі в Україні
Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно впровадження прозорого ринку землі в Україні

11 листопада 2019 року - 13:31

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент підписав закон щодо захисту інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України

12 листопада 2019 року - 13:54

Перший заступник керівника Офісу Президента представив новопризначеного голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня

11 листопада 2019 року - 16:47

Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи з проведення реформ, спрямованих на стимулювання економічного зростання та зміцнення держави

9 листопада 2019 року - 12:00

Президент підписав зміни до держбюджету на 2019 рік, що передбачають збільшення видатків на виплату зарплат шахтарям

8 листопада 2019 року - 20:49

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Харківської області
Робоча поїздка Президента України до Харківської області

6 листопада 2019 року - 12:48

Перейти до всіх галерей

Президент підписав закон щодо захисту інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України

12 листопада 2019 року - 13:54

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України» № 202-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 жовтня 2019 року.

Закон має на меті наближення митного законодавства України у сфері захисту інтелектуальної власності до стандартів та практики Європейського Союзу, що є зобов’язанням нашої держави в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Реалізація закону посилить боротьбу з контрафактними товарами, прискорить переміщення через митний кордон України та митне оформлення оригінальних товарів, сприятиме розвитку міжнародної торгівлі та підвищенню інвестиційної привабливості України.

Закон вносить зміни до Митного кодексу України, зокрема дає визначення термінів: «контрафактні товари», «піратські товари», «товари, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності».

Документ також передбачає, що заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності не застосовуються до оригінальних товарів, тобто товарів, що були виготовлені за згодою правовласника, або товарів, виготовлених особою, уповноваженою правовласником на виробництво певної кількості товарів, зокрема якщо їхня кількість перевищує обумовлену між цією особою і правовласником.

Крім того, закон встановлює особливості призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Версія для друку