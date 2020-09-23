Президент підписав закон щодо зменшення строку оприлюднення проектів нормативно-правових актів і рішень органів місцевого самоврядування

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» № 890-ІХ щодо зменшення строку оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування», який Верховна Рада ухвалила 15 вересня 2020 року.

Документ спрямований на вдосконалення положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» з метою оптимізації роботи органів представницької влади, надання суспільству якісної, оперативної інформації для забезпечення більш швидкої та ефективної реалізації прав та інтересів територіальних громад сіл, селищ і міст.

Згідно з законом, проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 10 робочих днів до дати їхнього розгляду з метою ухвалення замість 20 робочих днів.