Президент підписав закони про підтримку військових і духовну незалежність

Президент України Володимир Зеленський напередодні підписав ухвалені Верховною Радою закони з оборонного пакета. Про це Глава держави повідомив під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України.

Зокрема, це закон, який гарантує повне забезпечення українським воїнам, які діють на території держави-агресора, а також закон, який передбачає для воїнів-легіонерів українське громадянство.

«Кожен, хто відчуває життя й незалежність так само, як і українці, хто бʼється разом з українцями, заслуговує бути серед громадян України», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також підписав закон щодо духовної незалежності нашої держави.

«Це закон, який убезпечує українське православʼя від московської залежності та гарантовано захищає гідність святинь нашого, українського, народу», – підсумував він.