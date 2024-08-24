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Звернення Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України
Звернення Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України

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Участь Президента в заходах з нагоди Дня Незалежності України
Участь Президента в заходах з нагоди Дня Незалежності України

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Президент підписав закони про підтримку військових і духовну незалежність

24 серпня 2024 року - 13:37

Президент підписав закони про підтримку військових і духовну незалежність

Президент України Володимир Зеленський напередодні підписав ухвалені Верховною Радою закони з оборонного пакета. Про це Глава держави повідомив під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України.

Зокрема, це закон, який гарантує повне забезпечення українським воїнам, які діють на території держави-агресора, а також закон, який передбачає для воїнів-легіонерів українське громадянство.

«Кожен, хто відчуває життя й незалежність так само, як і українці, хто бʼється разом з українцями, заслуговує бути серед громадян України», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також підписав закон щодо духовної незалежності нашої держави.

«Це закон, який убезпечує українське православʼя від московської залежності та гарантовано захищає гідність святинь нашого, українського, народу», – підсумував він.

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Участь Президента в заходах з нагоди Дня Незалежності України

24 серпня 2024 року - 11:05
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