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Звернення Президента з нагоди Дня соборності України
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України

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Президент підписав закони, що дозволяють Укравтодору залучати під державні гарантії запозичення на розвиток дорожньої інфраструктури

4 лютого 2020 року - 14:42

Президент України Володимир Зеленський підписав закони «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України» № 467-ІХ та «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» №468-ІХ, які Верховна Рада ухвалила 16 січня 2020 року.

Закони передбачають можливість для Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) отримувати державні гарантії за запозиченнями з 2020 року для фінансування розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

Залучення Укравтодором на розбудову автомобільних шляхів фінансових ресурсів дасть змогу прискорити ремонт і реконструкцію доріг, модернізацію дорожньої інфраструктури, а також будівництво нових шляхів.

Активний розвиток транспортних мереж і поліпшення їхньої якості стимулюватиме економічне зростання та сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху, скороченню для людей і вантажів часу перебування в дорозі до пунктів призначення.

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