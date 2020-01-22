Президент підписав закони, що дозволяють Укравтодору залучати під державні гарантії запозичення на розвиток дорожньої інфраструктури

Президент України Володимир Зеленський підписав закони «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України» № 467-ІХ та «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» №468-ІХ, які Верховна Рада ухвалила 16 січня 2020 року.

Закони передбачають можливість для Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) отримувати державні гарантії за запозиченнями з 2020 року для фінансування розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

Залучення Укравтодором на розбудову автомобільних шляхів фінансових ресурсів дасть змогу прискорити ремонт і реконструкцію доріг, модернізацію дорожньої інфраструктури, а також будівництво нових шляхів.

Активний розвиток транспортних мереж і поліпшення їхньої якості стимулюватиме економічне зростання та сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху, скороченню для людей і вантажів часу перебування в дорозі до пунктів призначення.