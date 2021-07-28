Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
«Україна. Київська Русь. 1033»: звернення Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Хрещення Київської Русі – України
«Україна. Київська Русь. 1033»: звернення Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Хрещення Київської Русі – України

28 липня 2021 року - 10:39

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент підтримав заборону продажу лікарських засобів дітям

6 серпня 2021 року - 12:46

У Вашингтоні голова МЗС та керівник Офісу Президента України обговорили з Держсекретарем США майбутній візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів

6 серпня 2021 року - 00:08

Володимир Зеленський: Багатьом росіянам соромно за все, що пов’язано з Кримом, згодом російська історія оплакуватиме кроки Росії щодо півострова

5 серпня 2021 року - 23:02

Президент України: Червоний Хрест має бути допущений на тимчасово окуповані території

5 серпня 2021 року - 22:55

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України у презентації заходів до 30-річчя Незалежності України
Участь Президента України у презентації заходів до 30-річчя Незалежності України

2 серпня 2021 року - 14:12

Перейти до всіх галерей

Президент підтримав заборону продажу лікарських засобів дітям

6 серпня 2021 року - 12:46

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення зміни до статті 21 Закону України «Про лікарські засоби» щодо заборони продажу лікарських засобів особам, які не досягли чотирнадцяти років (малолітнім особам)» № 1668-IX, який Верховна Рада ухвалила 15 липня цього року.

Документ має на меті обмежити вільний доступ дітей до лікарських засобів, що продаються в аптечних закладах, і таким чином запобігти можливим нещасним випадкам. Адже препарати, які аптеки мають відпускати виключно за рецептом, часто можна придбати без його наявності.

Закон, що його підписав Глава держави, забороняє реалізацію ліків особам, які не досягли 14-річного віку. Йдеться серед іншого і про продаж через Інтернет, а також доставку ліків.

Якщо в особи, яка продає ліки чи здійснює їхню доставку, виникли сумніви щодо віку покупця, вона повинна вимагати пред’явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що підтверджує його вік. У разі відмови надати такий документ відпуск лікарських засобів цій особі забороняється.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Версія для друку