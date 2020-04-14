Президент: Підтримка МВФ для України зараз – як кров для організму людини

Продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом відкриє двері для допомоги Україні з боку інших держав, адже це буде сигналом для всього світу, що нашій країні можна довіряти, заявив Президент Володимир Зеленський.

«Якби це було в інші часи, якби було спокійно, ми могли б про це говорити – вигідно нам, не вигідно нам. Я майже щодня розмовляю з лідерами країн, з Об’єднаними Арабськими Еміратами, Азербайджаном, Канадою, Німеччиною… Всі вони прив’язуються тільки до одного. Вони кажуть: буде (продовження співпраці України з МВФ. – Ред.) – підтримаємо. Десь це гуманітарна допомога, десь – пільгові кредитні гроші на підтримку економіки України. Залежить від сигналу. Сигнал для них один – меморандум з Міжнародним валютним фондом. Це – про довіру до України», – зазначив Глава держави в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

Володимир Зеленський наголосив, що в нинішніх умовах – під час пандемії коронавірусу та глобальної економічної кризи – співпраця з МВФ дуже важлива для України.

«Зараз це (допомога МВФ. – Ред.) – як кров для організму людини», – наголосив Глава держави.

Президент нагадав, що раніше була погоджена програма співпраці з МВФ у розмірі $5,5 млрд на три роки. Нині, за його словами, досягнуто домовленості про вісім мільярдів доларів. Разом з допомогою з боку Світового банку та ЄС загальна сума фінансової підтримки України може становити $10 млрд.

Водночас Володимир Зеленський нагадав, що для співпраці з МВФ та одержання згаданої підтримки Україна має виконати дві умови: ухвалити земельну реформу та закон про банки і банківську діяльність. Перша умова вже виконана – Верховна Рада підтримала закон про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Глава держави висловив переконання, що попри значний спротив прийняттю банківського закону, до якого під час підготовки до другого читання подали понад 16 тисяч правок, він також буде ухвалений.

«Ми міцні люди, молоді – впораємося», – резюмував Володимир Зеленський.