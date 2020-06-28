Президент підтримує будівництво об'їзної дороги біля Миколаєва

Під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з представниками підприємств морегосподарського комплексу та суднобудівної галузі серед іншого обговорювалося питання будівництва об’їзної дороги у Вітовському районі та Корабельному районі м. Миколаєва.

Народний депутат Давид Арахамія акцентував увагу Глави держави на тому, що всі вантажівки, які рухаються шляхами області, так чи інакше прямують до портів, а будівництво окружної дороги не можуть розпочати вже майже 10 років, і попросив підтримати фінансування спорудження дороги. Він зазначив, що проект уже є.

«Проїхавшись містом та передмістям, я особисто побачив, наскільки Миколаїв завантажений великоваговим транспортом, дороги зруйновані. Тому розумію необхідність будівництва об’їзної дороги. Якщо у вас є вже проект цієї дороги, все підготовлено, то це може бути окремим стратегічним інфраструктурним проектом. Ми такі проекти з кожної області, незалежно від «Великого будівництва», підготуємо. Давайте цей проект підтримаємо», – сказав Глава держави.

Заступник керівника офісу Президента Кирило Тимошенко зазначив, що Укравтодор уже опрацював проект, і фінансування можна внести у проект змін до бюджету, які пов'язані з реалізацією саме таких об'єктів. Законопроект № 3991 зареєстровано й на початку вересня його розглядатимуть у Верховній Раді.

Об’їзна дорога допоможе Миколаєву знизити потік вантажного транспорту в місті. Це також збільшить транспортні можливості регіону, а отже – і перевалку вантажів у портах.