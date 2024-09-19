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Президент: План перемоги розрахований на швидкі рішення наших партнерів

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Президент: План перемоги розрахований на швидкі рішення наших партнерів

Президент України Володимир Зеленський має намір 26 вересня представити План перемоги Президенту США Джозефу Байдену. Про це Глава Української держави повідомив під час спільної пресконференції з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. 

Володимир Зеленський зазначив, що він не розкриває деталей Плану перемоги, адже спершу має обговорити його із Джозефом Байденом. За словами Президента України, реалізація деяких пунктів Плану залежить лише від рішення США. Глава Української держави розраховує на підтримку з боку Президента Сполучених Штатів і швидке втілення Плану спільно з партнерами.

«План розрахований на рішення, які повинні статися, починаючи вже із жовтня й до грудня. І не затягувати ці процеси. Ми б дуже так хотіли. Тоді ми вважатимемо, що План спрацює», – додав Володимир Зеленський.

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Зустріч Президента України з Президенткою Європейської комісії в Києві

20 вересня 2024 року - 12:43
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