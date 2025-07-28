Президент: Починаючи від сьогодні, 28 липня, в нас буде важливий день, присвячений пам’яті закатованих Росією українців

Сьогодні, 28 липня, в Україні вперше – День вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

Цього дня Президент Володимир Зеленський зустрівся з командою, яка працює для звільнення полонених і допомоги їм, та звільненими з полону військовими й цивільними, зокрема з «азовцями» та захисниками Маріуполя, а також тими, хто вижив під час російського теракту в Оленівці в ніч на 29 липня 2022 року.

На зустрічі були присутні: секретар РНБО Рустем Умєров, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова СБУ Василь Малюк, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов, команда Офісу Президента, військові Вячеслав Данілець, Віктор Кузьмін, Андрій Кузьмін, Кирило Масалітін, Олександр Веренготов, Герої України Сергій Волинський та Денис Прокопенко, Микола Гриценяк, Костянтин Миргородський, Артем Дибленко, прикордонники Максим Шаповалов і Микола Король, військові медики Галина Гриценяк і Дмитро Селютін, парамедикиня Юлія Паєвська й кримська татарка, цивільна, яку окупанти захопили в Криму, Леніє Умерова.

«Дуже важливо, щоб наші діти, наша сучасність, наше майбутнє – ніхто не забував про такий день. Починаючи від сьогодні, 28 липня, у нас буде такий важливий день для історії боротьби за Україну. Він буде присвячений абсолютно всім нашим воїнам і цивільним, які були закатовані за ґратами в Росії, у таборах і на території нашої неньки, на тих територіях, які поки що окуповані ворогом», – сказав Володимир Зеленський.

Президент закликав розпочати зустріч із хвилини мовчання в пам’ять про всіх закатованих українців.

Глава держави подякував за роботу Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими, переговорній команді, партнерам і всім, хто допомагає звільняти українців із російського полону. Окрему вдячність він висловив воїнам, які поповнюють обмінний фонд.

Від початку повномасштабного вторгнення відбулося вже 66 обмінів, завдяки яким вдалося повернути додому 5857 людей. Ще 555 українців звільнили поза обмінами.

«На жаль, не всіх повернули додому поки що, і ми будемо боротися. Я хочу вам подякувати за вашу роботу й за вашу боротьбу, за кожного з тих, хто поки що в полоні. В тій самій Оленівці на сьогодні, за нашими даними, близько 80 наших воїнів залишається. Обов’язково повернемо всіх», – наголосив Президент.

Під час зустрічі обговорили, яких зусиль потрібно докласти, щоб звільнити всіх українців із російського полону, а також розслідування кримінального провадження щодо теракту в Оленівці, комунікацію та роботу з родинами полонених, процес супроводу звільнених із російських таборів, репатріацію тіл і заходи для пришвидшення ідентифікації загиблих.

Звільнені з полону подякували всій команді України, яка залучена до обмінів, за те, що вони змогли повернутися додому, і за роботу, яка постійно триває для визволення всіх українців із російського полону.

«Також дуже вдячний за те, що 28 липня вже на державному рівні стало поминальним днем усіх закатованих, убитих, загиблих у полоні. Це важливо, тому що ми насправді показуємо тим самим обличчя ворога… Я вважаю, що це правильний крок. І для нашого культурного наслідування насамперед – для того, щоб ми пам’ятали про всіх і кожного», – зазначив Денис Прокопенко.

Звільнені з полону наголосили, що важливо покращити систему медичного обстеження та лікування, удосконалити процес підготовки списків для обмінів та оновити реєстр затриманих РФ цивільних українців.

Президент дав доручення секретарю РНБО й міністру оборони опрацювати ці питання та підготувати пропозиції, які дадуть змогу їх розв’язати.