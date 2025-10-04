Президент подякував рятувальникам, які ліквідовували наслідки російських обстрілів цими днями й тижнями

Президент України Володимир Зеленський відзначив рятувальників, які брали участь у ліквідації наслідків російських обстрілів цими днями й тижнями. Про це Глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

Сьогодні Росія завдала жорстких ударів по Шостці на Сумщині: по залізничному вокзалу та енергетиці. Також росіяни атакували інші райони Сумщини й Чернігівщини. Непроста зараз ситуація з електрикою після ударів на Донеччині.

«Працюють наші енергетики, ремонтні бригади, необхідні служби задіяні для відновлення постачання електрики. Я хочу також відзначити ДСНС України за таке оперативне реагування всюди, де це потрібно», – сказав Володимир Зеленський.

Президент особливо відзначив працівників Головного управління ДСНС України в Сумській області: командира відділення 19-ї державної пожежно-рятувальної частини Олександра Колишенка, командира відділення 19-ї державної пожежно-рятувальної частини Володимира Морозова та заступника начальника 4-го державного пожежно-рятувального загону з реагування на надзвичайні ситуації Ігоря Яременка.

Також Володимир Зеленський висловив подяку працівникам Головного управління ДСНС України в Чернігівській області: пожежнику-рятувальнику 25-ї державної пожежно-рятувальної частини Чернігова Анатолію Лосю, начальнику оперативно-координаційного центру Дмитру Дасюку, начальнику караулу 25-ї державної пожежно-рятувальної частини Чернігова Андрію Опанасенку та старшому помічнику начальника зміни оперативно-координаційного центру Павлу Товстому.

Крім того, Президент відзначив працівників Головного управління ДСНС України в Харківській області: старшого пожежника-рятувальника 50-ї державної пожежно-рятувальної частини Сергія Сумцова, пожежника-рятувальника 37-ї державної пожежно-рятувальної частини Віктора Губіна, начальника 23-ї державної пожежно-рятувальної частини Ігоря Чаговця та начальника караулу 50-ї державної пожежно-рятувальної частини Максима Чоломбитька.

Також відзначені працівники Головного управління ДСНС України в Полтавській області. Особливо – начальник караулу 28-ї державної пожежно-рятувальної частини села Сенча Вʼячеслав Юхно, командир відділення 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Гадяча Ігор Субота, командир відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Миргорода Олег Коломієць та начальник караулу 10-ї державної пожежно-рятувальної частини Решетилівки Анатолій Давиденко.