Президент подякував рятувальникам за допомогу українцям та українкам, постраждалим від російських обстрілів

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зазначив, що Росія продовжує завдавати ударів по українських містах і селах.

Напередодні РФ запустила «шахеди» по Харкову, де пошкодила шпиталь, будинки та цивільну інфраструктуру. Унаслідок цього постраждали 55 людей, серед яких п’ятеро дітей. Сьогодні Черкащина під ударами дронів, на Херсонщині – артилерія і скиди з дронів по звичайних будівлях та людях, на Донеччині – керовані авіабомби, безпілотники та артилерія, Запоріжжя зазнало атаки безпілотників, на Дніпровщині – керовані авіабомби та дрони, Сумщина – авіабомби та дрони, Харківщина – удари керованих авіабомб.

Володимир Зеленський відзначив рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які працювали над порятунком наших людей цими тижнями.

Зокрема, це працівники ДСНС Харківщини: заступник начальника державної пожежно-рятувальної частини Анатолій Ясковець, пожежні-рятувальники Андрій Бондар, Дмитро Кутя та Владислав Олійник, рятувальник Владислав Макарічев, водій-механік Євген Маковецький та командир відділення Артем Москаленко.

Рятувальники ДСНС Дніпровщини: заступник начальника оперативно-координаційного центру Олександр Тиква, заступник начальника державного пожежно-рятувального загону Геннадій Петренко, начальники караулу Павло Гайдуков та Олексій Квасов, старший пожежний-рятувальник Олександр Хантицький, командир відділення Костянтин Резун та пожежний-рятувальник Владислав Шипін.

Працівники ДСНС Сумщини: начальник державної пожежно-рятувальної частини Олександр Клочков, начальники караулу Олег Гетьман та Олександр Мигаль, командир відділення Микола Биченко, пожежні-рятувальники В’ячеслав Товкач та Сергій Неня, водії Андрій Чучин та Анатолій Гергела.

«Дякую вам та хочу подякувати всьому колективу ДСНС України! Всім, хто допомагає нашим людям, усім, хто підтримує Україну, працює на державу, на силу нашої армії, на безпеку всіх наших людей. І це найголовніше – вистояти, захистити незалежність, нашу державу, наші українські позиції. Забезпечити достойний мир для України і тривалу безпеку для всіх наших людей після цієї війни. Заради цього працюємо», – наголосив Президент.