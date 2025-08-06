Президент подякував воїнам 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади за участь у Курській операції та відзначив їх нагородами

Президент України Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, міністром оборони Денисом Шмигалем і командувачем Десантно-штурмових військ Збройних Сил Олегом Апостолом зустрівся з воїнами 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади в пункті управління підрозділу.

Глава держави заслухав доповідь командира бригади Костянтина Ревуцького про обстановку в смузі відповідальності його підрозділу.

Президент подякував воїнам та їхнім побратимам за захист України на різних напрямках фронту й окремо відзначив внесок в оборону Сумщини.

«Сьогодні дуже символічний день. Хочу подякувати вам, командуванню за те, що рік тому ви були однією з дуже важливих бригад, які пройшли такий складний шлях. Ви були учасниками Курської операції. Це дійсно виклик. Напевно, такий перший виклик, коли Україна, а саме наші воїни, повертала війну на територію Росії, на територію ворога. Я високо це ціную. Повірте, ніхто не дасть забути цю операцію. Я дякую вам, вашим побратимам. На жаль, не всі герої сьогодні тут, але точно в нашій пам’яті», – сказав Володимир Зеленський.

Разом із воїнами Глава держави вшанував хвилиною мовчання памʼять полеглих українських захисників.

Президент вручив орден «Золота Зірка» Герою України солдату Андрію Луговому. Під час виконання бойового завдання в Курській області як розвідник він пройшов 12 км відкритої місцевості під російськими обстрілами. Торік восени поблизу села Погребки його розвідгрупа влаштувала засідку ворогу й знищила трьох російських солдатів, завдала удару по штурмових групах та утримала українські позиції. Андрій Луговий першим помітив спроби росіян штурмувати позиції аеромобільного батальйону – завдяки цьому вдалося відбити наступ. У березні цьогоріч разом зі своєю групою майже добу стримував просування росіян, знищивши 25 їхніх солдатів і поранивши щонайменше 30. Під час стрілецького бою Андрій Луговий зазнав поранення, але допомагав підрозділу утримувати позиції до евакуації.

Володимир Зеленський відзначив іще чотирьох воїнів орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та двох – орденами «За мужність» ІІІ ступеня.

Глава держави також обговорив із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, міністром оборони Денисом Шмигалем, командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом і військовослужбовцями 95-ї ОДШБр мотивацію захисників і захисниць, власне українське виробництво дронів і забезпечення підрозділів пікапами, оптоволокном і вибухівкою. Президент наголосив, що є рішення Ставки, завдяки якому буде збільшено пряме фінансування бойових бригад.