Президент поспілкувався з медиками Чернівецької обласної клінічної лікарні: Робитимемо все, щоб лікарі були захищені

Під час робочої поїздки на Буковину Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з медиками Чернівецької обласної клінічної лікарні, які першими в Україні зіткнулися з COVID-19 і стали на боротьбу з недугою.

Глава держави відзначив мужність, стійкість і професійність медиків у протистоянні епідемії коронавірусу та вручив їм державні нагороди й цінні подарунки.

«Найскладніша робота, так вийшло в цьому році, випала лікарям нашої країни – боротися з великою хворобою. У такі складні часи ми ще більше розуміємо, наскільки ваша професія важлива для кожного українця, зараз це кожен відчув на собі», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що, на жаль, у спокійні часи лікарям не приділяли гідної уваги.

«Зараз ми робимо й будемо робити все, щоб ви були й соціально, і матеріально захищені», – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський високо оцінив рівень роботи лікарів медичного закладу. Він зазначив, що Чернівецька область зазнала найпотужнішого удару від COVID-19.

«Коли у деяких областях був «штиль», ніхто не бачив загрози, ходили без масок, без інших засобів захисту від COVID-19, у Чернівецькій області була хвиля, яка зносила все, і ви її витримали», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував лікарям, які зберегли життя українців.

«Впевнений, що дякуючи вам, я дякую всім лікарям, медсестрам, водіям швидких, які теж допомагали вам боротися з COVID-19. Але розслаблятися не можна. Ця боротьба ще не закінчена, і ми як громадяни України на вас дуже розраховуємо», – наголосив Президент.

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук також подякував медикам за порятунок життів під час боротьби з коронавірусною хворобою.

«Шановні, дорогі наші герої – саме з такими словами Президент України завжди звертався до вас усі ці місяці й давав підтримку у вашій роботі. Адже саме ви, лікарі обласної клінічної лікарні у Чернівцях, стали тими першопрохідниками й піонерами, на яких потім рівнялися колеги з інших областей України», – зазначив Сергій Осачук.