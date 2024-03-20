Президент поспілкувався зі школярами Гостомеля про міста героїв, які були звільнені від російської окупації

Під час робочої поїздки до Київської області Президент Володимир Зеленський взяв участь у тематичному уроці «Міста героїв. Перемоги України у війні», який відбувся в ліцеї № 1 Гостомеля для учнів 10-х класів.

Урок був присвячений подіям часів початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому – березні 2022 року, насамперед ключовим боям за аеродром «Антонов» у Гостомелі, окупації міст і громад Київщини, визначальній битві за село Мощун.

Учні розповіли Главі держави про своє розуміння значущості цих подій, власний досвід, пережитий внаслідок повномасштабної російської агресії. Також діти, чиї рідні та близькі сьогодні захищають Україну на фронті, поділилися своїми історіями.

Володимир Зеленський відзначив важливість проведення таких уроків, які нагадують, як захисники України відстояли Київщину навесні 2022 року.

«Це дуже важлива переможна подія для всієї держави. Важливо, щоб усюди в Україні знали, як наші воїни захищали й продовжують захищати Україну», – наголосив він.

До кінця 2023-2024 навчального року для учнів середньої та старшої школи по всій країні буде проведено цикл уроків «Міста героїв. Перемоги України у війні», присвячених звільненню населених пунктів різних регіонів нашої держави від російської окупації.

У ліцеї № 1 Президент також ознайомився з руйнівними наслідками російської агресії. Під час бойових дій у 2022-му було знищено майже все матеріально-технічне забезпечення навчального закладу.

Коштом державного та місцевого бюджетів, благодійних і громадських організацій, міжнародних фондів були завершені роботи з відновлення освітнього закладу та облаштування укриття. З 1 вересня 2022 року ліцей відновив роботу у змішаному форматі.

У цьому закладі навчається понад 1600 учнів. Вони мають досягнення на різних рівнях всеукраїнських предметних олімпіад і в написанні науково-дослідних робіт Малої академії наук. У 2023 році учениця ліцею стала бронзовим призером Міжнародної олімпіади з географії.