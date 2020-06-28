Президент поставив завдання розробити заходи з підтримки культури та культурної спадщини, розвитку креативних індустрій і туризму в межах «Великого будівництва»

Президент України Володимир Зеленський доручив розробити низку заходів, які сприятимуть підтримці сфери культури, охороні культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму України.

Відповідний указ № 329/2020 Глава держави підписав 18 серпня 2020 року.

Як зазначається в документі, Кабінет Міністрів має забезпечити розробку та реалізацію відповідних кроків у межах Національної програми «Велике будівництво».

Робота має здійснюватися у трьох напрямах.

Так, для охорони, відродження та ефективного використання об'єктів культурної спадщини уряд має розробити та затвердити порядок відбору проектів ремонтно- реставраційних і консерваційних робіт щодо них. Йдеться, зокрема, про замки, інші фортифікаційні, оборонні, палацово-паркові комплекси.

Кабмін також має сприяти розробці необхідної проектної та іншої документації та проведенню робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування відповідних об'єктів.

Має бути розроблена та затверджена науково-проектна документація з визначенням меж і режимів використання буферних зон об'єктів всесвітньої спадщини, планів управління об'єктами та забезпечена належна підготовка документів щодо номінування об'єктів культурної спадщини для внесення їх до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Окремо наголошується на необхідності активізації діяльності з повернення культурних цінностей, незаконно вивезених, евакуйованих з території України під час воєн і збройних конфліктів, а також тимчасово вивезених і неповернутих.

Акцентується увага на необхідності підготовки фахівців з реставрації пам'яток нерухомої культурної спадщини та включення відповідної спеціальності до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти; забезпечення функціонування інформаційного ресурсу щодо об’єктів культурної спадщини і культурних цінностей та формування національної інфраструктури даних про них.

Для розбудови сучасної туристичної інфраструктури України має бути розроблено та затверджено державну цільову програму й забезпечено сприяння залученню інвестицій та реалізації інвестиційних проектів у сфері туризму. В межах розвитку туризму звертається увага на запровадження програм з мобільності молоді та підтримки подорожей літніх людей.

Крім того, Кабмін має провести маркетингові дослідження щодо сучасних тенденцій розвитку ринку туристичних послуг, моніторинг та аналіз показників надходжень бюджету від туризму в Україні для визначення перспективних шляхів розвитку цієї галузі тощо.

Також уряд має сприяти проведенню міжнародних заходів у сфері розвитку туризму в Україні та промоції її туристичного потенціалу у світі, зокрема шляхом створення багатомовного порталу про туристичні дестинації (території, привабливі для туристів), об'єкти культурної спадщини України, проведення на базі культурно-інформаційних центрів у складі закордонних дипломатичних установ культурно-мистецьких проектів. Наголошується й на необхідності інформаційного висвітлення історій успіху реалізації проектів з модернізації та розбудови об'єктів культурної та туристичної інфраструктури.

Сприяти розвитку креативних індустрій, на думку Президента, може, зокрема, державна цільова програма з розвитку народних художніх промислів України, розробка та затвердження, актуалізація стратегічних планів з розвитку державних кіностудій, реалізація на умовах державно-приватного партнерства проекту «Будинок музики», запровадження нових моделей діяльності закладів культури, зокрема як поліфункціональних центрів культурних послуг та креативних хабів.

Для розвитку цього напряму уряд також має вдосконалити механізми фінансування сфери культури, зокрема через залучення додаткових джерел фінансування та державно-приватне партнерство у галузі культури, туризму, управління пам'ятками культурної спадщини.

Обласні, Київська міська державні адміністрації мають актуалізувати регіональні стратегії розвитку, зокрема в частині цілей і завдань у сфері культури та туризму.

Органам місцевого самоврядування рекомендується передбачати в місцевих бюджетах видатки на реалізацію заходів у галузі культури й туризму відповідно до обґрунтованих потреб.

Кабмін має вирішити питання щодо фінансування заходів, передбачених цим указом, та щопівроку інформувати про стан його виконання.