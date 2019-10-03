Президент поставив завдання уряду продовжити термін виконання контракту з Харківським КБ з машинобудування імені Морозова на виготовлення 45 бронетранспортерів

Президент України Володимир Зеленський ініціює розгляд Кабінетом Міністрів питання щодо продовження контракту на виготовлення 45 БТР-4Е держпідприємством «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. О. Морозова» (ХКБМ), що входить до Державного концерну «Укроборонпром».

Під час робочої поїздки до Харківської області Володимир Зеленський відвідав підприємства Укроборонпрому. Зокрема, Глава держави ознайомився з перебігом виконання державного замовлення на 45 БТР-4Е держпідприємством «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова». Їх мали виготовити ще у червні цього року.

Президента поінформували, що через зрив термінів виконання контракту 15 листопада на завод можуть накласти штрафні санкції за державними гарантіями.

Глава держави поставив завдання перед Кабінетом Міністрів України розглянути питання перенесення термінів поставки продукції.

«Стан підприємств Укроборонпрому жахливий. Нам треба зустрітися й узгодити план дій. Доручаю забезпечити продовження терміну виконання контракту між Міністерством оборони України та Державним підприємством «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова», укладеного на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2016 року у частині перенесення дати остаточного відвантаження продукції до 31 серпня 2020 року», – сказав Володимир Зеленський під час робочої наради з проблемних питань діяльності ДК «Укроборонпром».

Рішення дасть змогу найближчим часом закінчити виготовлення перших 12 бетеерів. Решта машин мають бути готові до кінця серпня 2020 року.

Крім того, Володимир Зеленський відвідав Державне підприємство «Завод імені В. О. Малишева» та ознайомився зі зразками військової техніки, яку виробляють на заводі. Йдеться, зокрема, про танки «Оплот» та «Булат».

На ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство» Глава держави ознайомився з виробничими потужностями цеху остаточної збірки, оглянув зразки цивільної та військово-транспортної техніки.