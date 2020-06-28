Президент повернув до парламенту з пропозиціями закон про зміни до законодавства про держслужбу

Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо кандидатського резерву» з власними пропозиціями.

Володимир Зеленський підтримує відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби. Водночас Президент наголошує на необхідності дотримання одного з принципів держслужби, визначеного Законом України «Про державну службу», – принципу стабільності, зокрема й у роботі державних службовців, які обіймають посади державної служби категорії «А», та вважає за необхідне забезпечити для них гарантовану законом незалежність від змін політичного керівництва держави та державних органів.

У зв’язку з цим Президент пропонує скасувати положення, якими встановлено, що суб’єкт призначення може ухвалити рішення про звільнення державного службовця з посади державної служби категорії «А» з власної ініціативи, за поданням Прем’єр-міністра України або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу) протягом чотирьох місяців з дня призначення Прем’єр-міністра України або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу).

Володимир Зеленський вважає вкрай важливим і нагальним компетентне посилення складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Відповідно, пропонує включити до складу Комісії представників основних державних інституцій, які спроможні фахово надати оцінку особі, що претендує на зайняття посади державної служби категорії «А», щодо її професійної компетентності, а саме: стратегічного бачення, глибокого розуміння стратегічних національних інтересів, здатності визначати напрями розвитку та здійснювати аналіз та оцінку проблем і перспектив сталого розвитку України, розуміти актуальність проблем і викликів у відповідній сфері суспільного й державного життя, а також спроможності до реалізації амбітних реформ.

Президент України також пропонує народним депутатам підтримати положення, згідно з якими за рішенням суб’єкта призначення або керівника державної служби у відповідному органі особи, призначені на посади державної служби шляхом добору та укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, у разі їхньої відповідності займаним посадам та виконання завдань з ключовими показниками ефективності та якості такого контракту можуть бути призначені на відповідні посади чи переведені на рівнозначні або нижчі вакантні посади в цьому органі без обов’язкового проведення конкурсу з урахуванням строковості призначення на відповідні посади державної служби, визначені частинами першою та другою статті 34 Закону України «Про державну службу».

У разі, якщо суб’єкт призначення або керівник державної служби вважають, що згадані особи не відповідають займаній посаді або ухвалено рішення про переведення їх на інші вакантні посади, на такі посади державної служби оголошується конкурс протягом двох тижнів після скасування карантину, встановленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Президент України наголошує на необхідності реалізації зазначених пропозицій та розраховує на повну підтримку з боку парламенту.