Президент представив нового голову Кіровоградської ОДА

Під час робочої поїздки на Кіровоградщину Президент України Володимир Зеленський представив нового голову обласної державної адміністрації Андрія Назаренка.

Виступаючи на презентації Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки, Глава держави зазначив, що Андрій Назаренко безпосередньо втілюватиме її в життя.

«Ми розуміємо, що найголовніше для розкриття потенціалу вашого краю – це залучення інвестицій. І ця людина знає, як це робити, і має в цьому успішний досвід», – сказав Президент.

Глава держави застеріг Андрія Назаренка від повторення історії попереднього голови Кіровоградської облдержадміністрації, з яким зараз працюють правоохоронні органи.

«Я хочу сказати, що ми дійсно сьогодні будуємо нову країну. Чесну та прозору, де закон – один для всіх. І для нас немає недоторканних, навіть якщо це люди, яких призначав Президент України. Навпаки – до таких людей увага ще більш пильна», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент побажав новому очільнику Кіровоградської ОДА «пам’ятати про це кожного дня на своїй посаді».

Андрій Назаренко подякував Главі держави за довіру та чіткі завдання щодо розвитку області.

Він зауважив, що першим його пріоритетом буде максимальна прозорість, відкритість і публічність обласної влади для побудови ефективної системи спілкування з людьми.

«У Кіровоградській області живе дуже багато талановитих і працьовитих людей. Наше завдання в питаннях насамперед кадрової політики – використовувати та розкривати потенціал. Будемо допомагати розкриватися локальному бізнесу та залучати великих інвесторів, щоб розкрити потенціал землі, надр і виробництв, що простоюють. Час застою в регіоні потрібно закінчувати й повертатися до системного розвитку», – зазначив новий голова ОДА.

За словами Андрія Назаренка, реальна децентралізація та сильні громади повинні стати інструментами успіху регіону.

Також серед пріоритетів він назвав покращення сприйняття області серед людей, щоб вони відчували «гордість за рідний край».

«Область стомилася від нескінченних хвиль негативу. Нам потрібно багато працювати, аби щодня з нашої області звучали хороші новини – новини, які змушуватимуть нас пишатися успіхами наших дітей, подвигами наших захисників, успіхами у спорті та культурі, відкриттям нових виробництв і унікальними подіями», – наголосив новий голова Кіровоградської облдержадміністрації.