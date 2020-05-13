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Президент представив новопризначеного голову Служби зовнішньої розвідки України

9 червня 2020 року - 11:46

Президент представив новопризначеного голову Служби зовнішньої розвідки України

Президент Володимир Зеленський представив колективу Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) новопризначеного голову – Валерія Кондратюка.

«Відмінна професійна підготовка, високий рівень освіти, значний управлінський досвід, набутий за час роботи на керівних посадах у воєнній розвідці, органах безпеки, на дипломатичній службі та в інших державних органах, дозволяють Валерію Віталійовичу Кондратюку успішно виконувати весь спектр відповідальних завдань для нашої країни», – сказав Глава держави.

Президент вручив новопризначеному голові СЗР службове посвідчення. Указ про призначення Валерія Кондратюка Глава держави підписав 5 червня.

Володимир Зеленський висловив переконання, що під керівництвом Валерія Кондратюка Служба зовнішньої розвідки посилить свою спроможність захищати національні інтереси в умовах гібридної війни проти України.

Зі свого боку Валерій Кондратюк подякував Президенту за високу довіру.

«Я розумію свою особисту відповідальність за виконання покладених на Службу зовнішньої розвідки завдань», – зазначив він.

Валерій Кондратюк наголосив, що пріоритетами в його діяльності на посаді голови СЗР є зміцнення агентурного апарату, покращення роботи інформаційно-аналітичних підрозділів, розвиток кібер- та технічної розвідки, вдосконалення матеріально-технічної бази, соціальний захист працівників служби та членів їхніх сімей.

На церемонії були присутні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Андрій Таран, Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

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