Президент представив новопризначеного начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони

Президент Володимир Зеленський представив колективу Головного управління розвідки Міністерства оборони України новопризначеного начальника Кирила Буданова.

Указ № 308/2020 про його призначення Глава держави підписав 5 серпня 2020 року.

Президент зазначив, що рівень та фаховість Кирила Буданова не викликають жодних запитань.

«Це офіцер, який пройшов усі сходинки воєнної розвідки, прекрасно знає систему зсередини, є учасником бойових дій з перших днів війни, а отже – це не «кабінетний теоретик», а справжній бойовий офіцер з великим досвідом та великим авторитетом», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що в системі національної безпеки України саме воєнна розвідка є ключовим інструментом для захисту державних інтересів.

«Її основа – це військові професіонали з великої літери. Неодноразово ваші знання, ваш досвід та майстерність підтверджувались як у мирних умовах, так і в часи війни. За останні роки вам вдалося наростити свої спроможності та вийти на новий рівень. Однак ми з вами чудово розуміємо – зупинятися зарано. Попереду ще багато завдань та викликів», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський переконаний, що всі ці завдання будуть до снаги новому керівнику відомства.

Президент вручив Кирилу Буданову службове посвідчення.

Начальник Головного управління розвідки подякував Президенту за довіру. Він наголосив, що у своїй роботі керуватиметься принципом «Честь понад усе».

«Честь понад усе» – ця фраза набагато змістовніша, ніж можна уявити. У неї вкладено фактично все. Це формула перемоги. Це вектор, на який потрібно рівнятися, це сенс, суть і основа, на якій у подальшому будуватиметься робота Головного управління розвідки Міністерства оборони України», – зазначив Кирило Буданов.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони наголосив, що він чітко розуміє поставлені перед ним завдання.

«Для мене та моєї команди пріоритетом є реінтеграція Донбасу та Автономної Республіки Крим. Ми націлені на результат для майбутнього нашої держави», – запевнив Кирило Буданов.

Він зазначив, що Головне управління розвідки Міноборони виконає будь-яке завдання, поставлене вищим керівництвом держави.

Після церемонії представлення Президент оглянув експозицію Музею історії воєнної розвідки.

Також Глава держави поклав квіти до Книги слави Головного управління розвідки Міноборони України.